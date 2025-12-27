In Bözen AG krachte ein Lernfahrer am Freitagabend in eine Hausfassade. Mit einem gestohlenen Auto hatte er die Kontrolle verloren. Der Jugendliche wurde verletzt, der Sachschaden ist beträchtlich.

Er verursachte beträchtlichen Sachschaden an zwei Autos und einem Gebäude

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, kurz vor 23 Uhr, meldete ein Anwohner in Bözen AG, dass ein Automobilist in seine Hausfassade geprallt sei. Die aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei stellte vor Ort fest, dass der Fahrer (17) allein unterwegs war und lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises war.

Er gab an, das Fahrzeug kurz zuvor entwendet zu haben. Während der Fahrt durch Bözen habe er die Kontrolle für das Fahrzeug verloren und sei gegen zwei parkierte Autos sowie die Hausfassade geprallt.

Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden. Dem Teenager wurde der Lernfahrausweis abgenommen. Zudem wird er bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.