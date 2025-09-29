Ein 22-jähriger Mann aus Eritrea hat in Kriens einen Selbstunfall mit einem entwendeten Auto verursacht. Der Fahrer, nur im Besitz eines Lernfahrausweises, flüchtete vor der Polizei und wurde später festgenommen.

Nach dem Unfall flüchtete der Mann zu Fuss vor der Polizei. Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts 22-jähriger Eritreer verursacht Selbstunfall mit gestohlenem Auto in Kriens

Fahrer flüchtete vor Polizeikontrolle, missachtete Rotlicht und kollidierte mit Signaltafel

Gesamtsachschaden von rund 25'000 Franken an Fahrzeug und Infrastruktur entstanden

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Mann (22) aus Eritrea klaute am Samstagabend, kurz vor 23.30 Uhr, einen Mercedes einer verwandten Person und fuhr damit von Kriens nach Luzern und zurück.

Auf der Rückfahrt wollte die Luzerner Polizei den Lenker kontrollieren. Dieser entzog sich der Kontrolle, missachtete ein Rotlicht und kollidierte mit überhöhter Geschwindigkeit mit einer Signaltafel.

Der 22-Jährige flüchtete zu Fuss

Trotz des Schadens setzte er die Flucht fort, verlor wenig später die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte damit auf der Horwerstrasse gegen einen Gartenzaun.

Der 22-Jährige flüchtete zu Fuss, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Am Fahrzeug und an der Infrastruktur entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat eine Untersuchung eröffnet. Das Auto wurde sichergestellt.