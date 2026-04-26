Am Sonntagmorgen verunfallte ein 18-jähriger Lernfahrer auf der Industriestrasse in Aarau. Der betrunkene junge Mann war ohne erforderliche Begleitperson unterwegs. Seinen Lernfahrausweis musste er abgeben.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Mit Alkohol im Blut und ohne erforderliche Begleitperson war ein 18-jähriger Lernfahrer am Sonntagmorgen auf der Industriestrasse in Aarau unterwegs. Gegen 6.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Opel Crossland von Buchs herkommend Richtung Gais-Kreisel, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Auf Höhe Torfeld Süd kam der Lernfahrer rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen angrenzenden Zaun.

Durch die Kollision wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er stark beschädigt zum Stillstand kam. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Ausserdem wurden der Zaun und Teile der Strassenanlage stark beschädigt.

Erste Abklärungen ergaben, dass der Lenker alkoholisiert und ohne die erforderliche Begleitperson unterwegs war. Die Kantonspolizei Aargau klärt den genauen Unfallhergang ab. Sie nahm dem 18-Jährigen den Lernfahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft.