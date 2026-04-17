Ihr habt abgestimmt! Roger Christen macht in Seon AG das beste Cordon bleu in der Deutschschweiz. Reto Scherrer übergibt dem Restaurant Frohsinn die «Blick Check»-Siegerplakette.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Christen gewinnt «Blick Check» mit bestem Cordon bleu in Seon AG

Jährlich serviert er 20'000 Cordon bleus, Ziel: 500'000 vor Pensionierung

Über 5'500 Votings, weniger als 100 Stimmen Unterschied zwischen Platz eins und zwei War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Devin Schürch Reporter News

Er hat es gefunden! Reto Scherrer war für «Blick Check» auf der Suche nach dem besten Cordon bleu in der deutschsprachigen Schweiz. Bei der finalen Abstimmung kommt es zum Kopf-an-Kopf-Rennen: Am Ende liegen zwischen Platz eins und zwei weniger als 100 Stimmen – bei über 5500 Votings.

Der Gewinner ist Roger Christen mit seinen Cordon bleus aus dem Restaurant Frohsinn in Seon AG. Und davon gehen nicht gerade wenige über den Tresen: Rund 20'000 Stück landen dort jedes Jahr auf den Tellern. Bereits bei einem Test im Vorfeld vergibt Reto Scherrer schon starke 21 von 24 möglichen Punkten – Bestwert unter den Finalisten. Man könnte sagen: Scherrer hat den späteren Sieger schon früh herausgeschmeckt.

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Blick überrascht den Wirt am Vormittag in seiner Küche. Christen bereitet dort gerade das Fleisch für das Mittagsgeschäft vor.

Eine halbe Million als Ziel

Roger Christen freut sich über seine Auszeichnung. «Die hängen wir gleich vorne gross an die Tür!», sagt er. Gleichzeitig bleibt er bescheiden: «Ich bin mit dem Wettbewerb sehr locker umgegangen. Aber meine Mitarbeiterinnen wollten jeden Tag wissen, wer jetzt gewonnen hat.» Er mache einfach seine Cordon bleus und freue sich, dass diese im «Blick Check» gewürdigt werden.

Für seinen Erfolg hat Christen aber auch körperlich gelitten. «Vor zwei Jahren musste ich meinen Rücken operieren», sagt der 63-Jährige. «Diese ganze Holzerei geht nicht spurlos an einem vorbei.» Er möchte auch ausdrücklich seinen Mitbewerbern bei der «Blick Check»-Abstimmung gratulieren. «Ich weiss, wie viel Arbeit in einem guten Cordon bleu steckt.»

Sein persönliches Ziel: eine halbe Million Cordon bleus vor der Pensionierung. Er sei «kurz davor» – und werde das sicher schaffen. Kein Wunder: Das Restaurant Frohsinn mit seinen 150 Sitzplätzen ist an den Wochenenden rappelvoll. Gäste reisen extra aus anderen Kantonen an – manche sogar aus dem Ausland.

So entsteht das beste Cordon bleu

Christen nimmt Reto Scherrer mit in die Küche – hier entstehen die Sieger-Cordon-bleus. Aus einem grossen Stück Kalbfleisch schneidet er sein Schnitzel, aufgeklappt wie ein Schmetterling. Danach läuft es zweimal durch den sogenannten «Steaker». «Der macht das Fleisch besonders zart und bringt es perfekt in Form», erklärt er.

Anschliessend füllt er es mit Schinken und Käse, klappt es zusammen und würzt es. Bei den Details bleibt er geheimnisvoll: «Die Gewürzmischung ist ein Hausrezept.»

Dann folgt die Panade: Mehl, Ei-Milch-Mischung und noch Paniermehl. «Das muss absolut gleichmässig sein», sagt Christen. «Sonst überdeckt die Panade den Geschmack von Fleisch und Käse.»

Es wird heiss

Beim Braten zeigt Christen, was ihn von vielen unterscheidet: «Ich brate meine Cordon bleus nicht schwimmend.» Heisst: Er nimmt weniger Fett, dafür sein eigenes «Spezial-Fett».

Sobald dieses rund 180 Grad erreicht, verhält es sich anders als übliches Öl. «Es läuft unten weg wie Wasser und zieht nicht ins Fleisch ein», erklärt er. «So bleibt das Cordon bleu knusprig – und wird nicht schwer.»

Was ist das Geheimnis?

Doch was macht seine Cordon bleus nun zu den besten? Fleisch, Gewürz oder Technik? Christen überrascht mit seiner Antwort: «Das Geheimnis sind meine Mitarbeiter.» Ohne sie würde das alles nicht funktionieren.

Zwei von ihnen helfen gerade in der Küche – beide sind seit über 20 Jahren dabei. Radojka Mijajlovic sogar seit 24 Jahren. Sie sagt: «Er ist ein super Chef. Sonst wären wir nicht alle schon so lange hier.»

«Ich mache weiter»

Immer wieder gibt es Gerüchte, das Restaurant könnte mit seiner Pensionierung schliessen. Christen winkt ab: «Da ist nichts dran. Ich mache weiter, solange ich kann.»

Für Fans des «Blick Check»-Siegers ist das eine gute Nachricht: Das beste Cordon bleu der Deutschschweiz bleibt ihnen vorerst erhalten.

Unter dem Motto «Von der Leserschaft gewählt – von Blick geprüft» werden auch in Zukunft Schweizer Produkte vom «Blick Check» unter die Lupe genommen.

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Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»