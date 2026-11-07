In Österreich könnte es am Wochenende bis in tiefe Lagen schneien. Einige Medien sprechen bereits von einer «Schnee-Bombe». Wie sieht es in der Schweiz aus?

Darum gehts Österreich erwartet am Wochenende Schnee bis in die Niederungen, in Wien sind angezuckerte Quartiere möglich

Die Schweiz bleibt laut Meteo News verschont, Schnee im Flachland ist weiterhin nicht in Sicht

Kommende Woche bringt viel Niederschlag und milde Luft, in den Alpen sind bis 15 Grad möglich

Mattia Jutzeler Redaktor News

«Kälte-Einsturz steht bevor» und «Wetter-Modell kündigt Winter-Knall an». Das sind die aktuellen Wetter-Schlagzeilen der österreichischen Zeitungen «Heute» beziehungsweise «Oe24». Das europäische Wettermodell ECMWF sagt am kommenden Wochenende relativ starke Schneefälle in unserem Nachbarland voraus. Sogar in der Hauptstadt Wien könnten einzelne Quartiere angezuckert werden.

Achterbahn-Wetter in der Schweiz

Müssen wir auch in der Schweiz mit Schnee bis ins Flachland rechnen? Meteorologe Klaus Marquardt von Meteo News ist sich sicher: Nein. Die in den österreichischen Medien beschriebene Kaltluft würde uns nur marginal treffen. «Schnee in tiefen Lagen ist in der Schweiz noch weit und breit nicht in Sicht.»

Stattdessen sollten wir uns hierzulande in den nächsten Tagen wohl auf Achterbahn-Wetter einstellen. Laut Marquardt sind die Prognosen äusserst durchzogen. «Es ist mit vielen Niederschlägen bei eher milden Temperaturen zu rechnen.» Die Schneefallgrenze ist zudem eher hoch, so der Meteorologe. In den Alpen seien in der kommenden Woche mit Föhn sogar zweistellige Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich.

Letzte Chance auf Sonne am Sonntag

Überraschend schön wird jedoch voraussichtlich der morgige Sonntag, vor allem in den Bergen. Im Flachland hat es zunächst Hochnebel mit einer Obergrenze von 800 bis 900 Metern über Meer. Die Suppe sollte sich aber im Laufe des Tages auflockern.

In der Höhe ist hingegen den ganzen Tag hindurch mit viel Sonne zu rechnen. Die Temperaturen sind auf 2000 Metern über Meer 1 bis 2 Grad kalt. «Oben blau, unten grau», so kommentiert Marquardt die morgige Wetterlage. Perfekt also, um vor einer durchzogenen Novemberwoche noch einmal Sonne in den Bergen zu tanken. Eine warme Winterjacke, Mütze und Schal sind aufgrund der winterlichen Temperaturen in den Alpen aber sicher zu empfehlen.