Viele Menschen sind schon einmal in ihrem Leben Uber gefahren. Selten macht man sich darüber Gedenken, wer sonst noch im selben Auto sass – und welche Strecke zurückgelegt wurde. Uber hat nun für die Schweiz erstmals einen Jahresrückblick veröffentlicht.

Von der längsten Fahrt bis hin zum höchsten Trinkgeld

Darum gehts Uber veröffentlicht ersten «Uber Atlas» für die Schweiz mit kuriosen Rekorden

Längste Uber-Fahrt: 323 Kilometer

Um 3 Uhr morgens nach einer durchzechten Nacht bequem nach Hause? Um 6 Uhr morgens möglichst schnell zum Flughafen? Viele Schweizer, die sich diese Fragen stellen, öffnen als Erstes die App der Fahrdienstleister Uber oder Bolt.

Nun hat Uber den ersten «Uber Atlas» für die Schweiz veröffentlicht. Dieser Jahresrückblick enthält einige kuriose Rekorde. So viel sei vorab verraten. Die längste Uber-Fahrt startete zwar in der Schweiz, endete aber weit hinter der Grenze eines anderen Landes. Der Nutzer mit den meisten Uber-Fahrten buchte in einem Jahr mehr Fahrten als die meisten Menschen in ihrem gesamten Leben. Bereit für kuriose Zahlen und Fakten? Los gehts!

188 Länder

Gemäss «Uber Atlas» haben Menschen aus insgesamt 188 Ländern die Uber-App in der Schweiz in diesem Jahr genutzt.

21 Länder

Eine Person aus der Schweiz hat die Uber-App in diesem Jahr in 21 verschiedenen Ländern genutzt.

5 bis 8 Uhr

Die meisten Uber-Fahrten zwischen 5 Uhr und 8 Uhr morgens fanden in Basel, Zürich und Genf statt.

22 bis 4 Uhr

Die meisten Fahrten zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens fanden in St. Gallen, Luzern und Bern statt.

1260 Fahrten

Allein in diesem Jahr machte eine Person aus dem Kanton Zürich 1260 Fahrten – ein Schweizer Rekord. Im Kanton Waadt fuhr eine Person in diesem Jahr immerhin 861 Mal mit einem Uber. Im Kanton Genf hat die Person mit den meisten Fahrten 764 Mal ein Uber gebucht.

Die beliebtesten Destinationen in diesen drei Kantonen waren der Flughafen Zürich, die EHL Hospitality Business School und der Flughafen Genf.

323 Kilometer

Die längste Fahrt eines Uber-Nutzers betrug 323 Kilometer und reichte von Basel bis nach Belleville in Frankreich. Ein anderer Nutzer fuhr von Lugano aus 318 Kilometer mit einem Uber bis nach Venedig. Und wiederum ein anderer Nutzer nahm das Uber, um von Luzern nach Innsbruck zu kommen (314 Kilometer).

Auch in der Schweiz gab es lange Uber-Fahrten:

Von Genf nach Hochdorf LU: 313 Kilometer

Von Zug nach Genf: 298 Kilometer

Von Lausanne bis zum Flughafen Zürich: 244 Kilometer

Von Freiburg nach Zürich: 175 Kilometer

Von Bern bis zum Flughafen Zürich: 142 Kilometer

Von St. Gallen nach Erlinsbach AG: 133 Kilometer

276 Sekunden

Die durchschnittliche Wartezeit in der Schweiz betrug 276 Sekunden (4 Minuten und 36 Sekunden).

Im Kanton Luzern kam das Uber in diesem Jahr am schnellsten. Im Schnitt warteten Nutzer 222 Sekunden (3 Minuten und 42 Sekunden) auf ihren Fahrer. Im Kanton St. Gallen warteten Nutzer durchschnittlich sechs Sekunden länger (3 Minuten und 48 Sekunden). Im Kanton Waadt betrug die durchschnittliche Wartezeit 4 Minuten und 18 Sekunden.

In Kanton Zürich war die Wartezeit mit 5 Minuten und 12 Sekunden länger. Schlusslicht ist der Kanton Genf mit 6 Minuten und 12 Sekunden Wartezeit.

151 Franken

Am grosszügigsten war in diesem Jahr ein Uber-Nutzer aus dem Kanton Genf. Er zahlte 151 Franken Trinkgeld. Im Schnitt geben aber Nutzer aus den Kantonen Bern, Luzern und Wallis am meisten Trinkgeld.

Am wenigsten Trinkgeld geben hingegen Uber-Nutzer aus den Kantonen Waadt, Tessin und Freiburg.

Uber hat für den «Uber Atlas» die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Freiburg, Genf, Luzern, St. Gallen, Tessin, Waadt, Wallis, Zug und Zürich ausgewertet.