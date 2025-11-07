Das Bezirksgericht Zürich hat Kenan T. schuldig gesprochen. Er soll für vier Jahre ins Gefängnis.

1/4 Kenan T. wurde am Freitag vom Bezirksgericht Zürich verurteilt. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Uber-Fahrer Kenan T. (44) wegen sexuellen Missbrauchs zu Haftstrafe und Landesverweis verurteilt

Opfer schilderten Übergriffe während Fahrten mit dem Beschuldigten

Staatsanwaltschaft forderte neuneinhalb Jahre Haft für den Täter. Am Ende wurden es vier Jahre

Zusätzlich zur Freiheitsstrafe wird ein siebenjähriger Landesverweis verhängt, wie der Richter bei der Urteilseröffnung am Freitag sagte. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, als Uber- und Bolt-Fahrer drei Frauen in seinem Auto sexuell missbraucht zu haben. Die Taten geschahen in einem Opel Zafira.

Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Obergericht weitergezogen werden.

Eines der Opfer, Talia H.* (33), schilderte vor Gericht, sie sei nach der Arbeit in sein Auto gestiegen und habe sofort ein schlechtes Gefühl gehabt. Während der Fahrt habe er ihr an den Genitalien gefasst. «Als wir anhielten, wollte ich aussteigen, doch die Tür war verriegelt.» Dann habe er sie gepackt und auf den Mund geküsst. «Ich sagte Nein, Nein, Nein!» Als sich die Tür öffnete, flüchtete sie panisch.

«Ich hatte Angst, dass er mich vergewaltigt»

Opfer Nummer zwei – Corinne L.* (32) – erinnerte sich kaum noch an die Tatnacht. Sie soll gemäss Anklage alkoholisiert und berauscht gewesen sein. Dennoch war sie sich sicher: «Er hat mich gefahren. Danach ist alles schwarz.» Am nächsten Tag sei sie wund gewesen. Ermittler rekonstruierten, dass Corinne L. über zweieinhalb Stunden in seinem Auto unterwegs war. In ihrem Slip fand man seine DNA.

Maria M.* (25) – sagte im Gerichtssaal, dass sie nach dem Ausgang betrunken war und nur noch heimwollte. «Der Beschuldigte fuhr vor und fragte mich, ob ich einen Uber will. Ich stieg ein. Er begann gleich, meine Oberschenkel zu streicheln.»

Weiter erklärte Maria M.: «Ich weinte und drehte mich weg.» Unterwegs sei sie zwischendurch eingeschlafen. Wieder wach stellte sie fest, «dass seine Hose offen war, ich sah seinen Penis.» Kenan T. habe sie zu Oralsex gezwungen «Ich hatte Angst, dass er mich vergewaltigt.» Erst mit einem Trick gelang ihr die Flucht.

Kenan T. entschuldigte sich vor Gericht

Kenan T. wurde in Mazedonien geboren und hat die italienische Staatsbürgerschaft. Er wohnt in der Ostschweiz.

Nach einem rund zehnstündigen Prozess hatte Kenan T. in seinem Schlusswort erklärt: «Ich bitte bei allen um Verzeihung, die ich beleidigt habe. Ich verspreche, das kommt nie mehr vor. Ich bereue sehr stark.»

* Namen geändert