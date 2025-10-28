Eine junge Frau aus Deutschland will nach einer langen Nacht bloss nach Hause. Sie bestellt nichtsahnend ein Uber – und wird vergewaltigt.

In Deutschland wurde eine 20-jährige Frau während einer Uber-Fahrt Opfer von Vergewaltigung. Foto: imago images/imagebroker

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Horror für eine junge Frau aus Braunschweig (D). Die 20-Jährige wurde auf dem Heimweg Opfer von Vergewaltigung, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Tat ereignete sich demnach bereits am 19. Oktober. Die junge Frau wollte um 6.15 Uhr nach Hause, bestellte sich ein Uber. Die schreckliche Tat trug sich demnach auf dem Heimweg zu.

Der mutmassliche Täter, ein 26 Jahre alter Uber-Fahrer, wurde festgenommen, so die Polizei weiter. Dazu habe, neben der schnellen Arbeit der Ermittler, auch die präzise Dokumentation des Fahrdienstleisters beigetragen.

Der mutmassliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Zuvor hatte das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.