Jean-Pascal Aribot, Direktor von Uber Schweiz, enthüllt diesen Donnerstag gegenüber Blick die Einführung von zwei neuen Produkten in Genf, Lausanne, Basel und Zürich. Die erste Neuerung heisst Uber Assist und bietet älteren oder leicht behinderten Passagieren eine Fahrt mit einem Chauffeur an, der eine spezielle Ausbildung absolviert hat. Das zweite Angebot, Childseat, ermöglicht nun Fahrten für Familien, die ein Fahrzeug mit einem Kindersitz benötigen.

Warum steigt Uber in diese Nischen ein? Muss das US-Unternehmen, das nicht mehr so billig ist, seine Diversifizierung fortsetzen, um seine Aura zu bewahren? Der Westschweizer Manager Aribot liefert Antworten.

Jean-Pascal Aribot, warum wollen Sie sich auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität konzentrieren?

Seit der Gründung hat Uber Tausenden von Menschen mit Behinderungen das Reisen erleichtert. Wir tun dies durch eine Reihe von Funktionen, die ihre Erfahrung vereinfachen.

Welche sind das?

Ich denke da an digitale Zahlungen, im Voraus angezeigte Preise, die Funktion Voice over und vieles mehr. Menschen mit eingeschränkter Mobilität nutzen unsere Dienste bereits regelmässig, darunter auch Passagiere in nicht elektrischen Rollstühlen, die die Mehrheit der Rollstuhlmodelle ausmachen, da diese im Kofferraum verstaut werden können - entweder weil sie zusammenklappbar sind oder weil die Räder abgenommen werden können.

Warum wollen Sie noch einen Schritt weiter gehen?

Mit Uber Assist wollen wir dieses Engagement noch verstärken, indem wir die Erfahrung von Nutzern mit besonderen Bedürfnissen verbessern und die Fahrer, die Fahrten mit Uber Assist durchführen, sensibilisieren.

Wie viele potenzielle neue Kundinnen und Kunden können Sie Ihren Berechnungen zufolge erwarten?

Wie die Umfrage von Pro Infirmis im Jahr 2023 gezeigt hat, leben 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit einer körperlichen Behinderung, einer geistigen Beeinträchtigung oder einer psychischen Störung. In der gleichen Studie wird festgestellt, dass Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert sind. Das erschwert die Möglichkeiten für kulturelle oder sportliche Aktivitäten.

Sie wissen also sehr wohl, worauf Sie sich einlassen.

Uber will als Mobilitätsplattform und mit den Erfahrungen aus anderen Ländern wie Frankreich oder England einem Bevölkerungssegment, das heute nicht immer befriedigende Mobilitätsoptionen findet, Dienstleistungen auf Abruf anbieten. Mit anderen Worten: Uber stützt sich auf seine internationale Erfahrung, um den Bedürfnissen einer Bevölkerungsgruppe gerecht zu werden, der es noch an geeigneten Optionen mangelt.

Wie viele Nutzerinnen und Nutzer von Uber gibt es derzeit in der Schweiz?

Wir können sagen, dass die Schweiz ein dynamischer Markt ist, der weiter wächst. Unser Ziel ist es, den Mobilitätsbedürfnissen der gesamten Bevölkerung gerecht zu werden, indem wir passende, flexible und erschwingliche Lösungen anbieten.

Zumindest haben wir versucht, Zahlen aus Ihnen herauszukitzeln. Aber weiter im Text: Sie haben zuerst die Preise unterboten, was heute nicht mehr der Fall ist. Mittlerweile entsprechen Ihre Preise mehr oder weniger denen der traditionellen Taxis. Um Ihre Kunden zu behalten, haben Sie Nischensegmente wie Uber Pet und jetzt Uber Assist entwickelt?

Wir haben uns von der klassischen Fahrt zur massgeschneiderten Mobilität für alle entwickelt! Unsere Vision ist es, jede Fahrt zu verbessern und unser Angebot über UberX hinaus zu erweitern, um den Bedürfnissen von mehr Menschen in mehr Anwendungsbereichen zu erschwinglichen Preisen gerecht zu werden. Der Zugang zu neuen demografischen Segmenten ist eine Möglichkeit, das Wachstum unserer Verbraucher noch weiter zu steigern.

Zum Beispiel?

Wir haben kürzlich Uber Teens in mehreren Ländern eingeführt, darunter auch in der Schweiz. Mit ChildSeat sprechen wir nun auch Familien mit kleinen Kindern an. Und mit Assist nutzen wir die Gelegenheit, mehr ältere Menschen und Nutzer mit besonderen Bedürfnissen auf unsere Plattform zu bringen. Unsere produktübergreifende Strategie zur Erweiterung des Angebots ist entscheidend für die Umsetzung unserer Vision, den Besitz von Einzelautos zu ersetzen. Wir haben uns von einer begrenzten Anzahl von Anwendungsfällen (UberX und Sedan) zu einem Angebot entwickelt, das für alle Fahrten relevant ist: Reserve, Taxi, Pet, Teens,... und jetzt Assist.

Arbeiten Sie bereits an einem nächsten Segment?

Wir beobachten ständig den Markt und die verschiedenen Besonderheiten des Schweizer Marktes. Vor kurzem haben wir Uber Teens in Genf und Lausanne eingeführt, um Jugendlichen ab 13 Jahren die Möglichkeit zu geben, über ein Familienkonto in der Uber-App eine sichere Fahrt mit uns zu bestellen. Ganz allgemein sind wir immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, den Ferien ein wenig Uber-Magie zu verleihen. Und wir werden bald neue kurzlebige Lösungen für unsere Nutzer in der Schweiz anbieten.

Was sind die aktuellen Herausforderungen für Uber in der Schweiz?

Wie in allen Märkten, in denen wir tätig sind, ist es auch in der Schweiz unsere Priorität, die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer zu erfüllen und uns gleichzeitig an ein sich ständig änderndes wirtschaftliches und regulatorisches Umfeld anzupassen. Dies geschieht durch eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen lokalen Akteuren, durch ein offenes Ohr für die Erwartungen der Verbraucher und durch die Suche nach einem dauerhaften Gleichgewicht zwischen den Interessen der Fahrer und der Nutzer.