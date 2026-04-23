Krankenakte von Brandopfer steckt am Zoll fest

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Nach dem Irrtum rund um die versehentlich verschickten Spitalrechnungen sorgen die Schweizer Behörden bei den Familien der italienischen Brandopfer erneut für Aufsehen. Diesmal geht es um eine Krankenakte.

Ein Vater eines Brandopfers schildert der italienischen Zeitung «​La Repubblica​», er habe die Krankenakte seines verletzten Sohnes bereits mehrere Male beim Spital in Sitten VS angefordert. Erhalten habe er sie jedoch nie. Auch eine Antwort des Spitals sei bis vor kurzem ausgeblieben.

Erst nach dem Rechnungsskandal der letzten Tage, von dem auch die besagte Familie betroffen war, habe das Spital dem Vater zum ersten Mal eine Antwort auf seine Anfrage geschickt. «Sie versicherten mir, die Krankenakte sei bereits vor einem Monat verschickt worden.» Das Dokument würde allerdings am Schweizer Zoll feststecken.

«Man weiss nicht, warum. Es sind Umschläge mit medizinischen Unterlagen.»

Die Krankenakte elektronisch zu erhalten, sei nicht möglich, so der irritierte Vater. «Das Spital sagte mir, sie würden eine neue Sendung veranlassen.»

Es ist bereits der zweite Aufreger in Italien rund um das Spital Sitten. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Rechnungen der Klinik Schlagzeilen gemacht. Das Spital hatte die Dokumente fälschlicherweise an mehrere Familien von Brandopfern in Italien versendet.

Eine Familie sollte knapp 70'000 Franken für einen 15-stündigen Spitalaufenthalt zahlen. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei den Rechnungen um ein Missverständnis handelt, da der Kanton Wallis für die Behandlungskosten der Verletzten aufkommen wird.