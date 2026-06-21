Am Sonntagmorgen legt eine technische Störung den Flughafen Zürich teilweise lahm. Flugzeuge können derzeit nicht starten, bestätigt eine Sprecherin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Technische Störung am Flughafen Zürich am Sonntagmorgen

Skyguide hat Krisenstab einberufen

Zahlreiche Flüge konnten nicht starten

Marian Nadler Redaktor News

Der Flughafen Zürich hatte am Sonntagmorgen mit einer technischen Störung zu kämpfen. Landungen seien teils möglich, Abflüge dagegen nicht, bestätigte Flughafen-Sprecherin Livia Caluori gegenüber Blick.

Auch Skyguide bestätigte auf Anfrage ein technisches Problem. Ein Krisenstab sei einberufen worden, teilte eine Sprecherin mit. Genaue Angaben zur Ursache konnte sie zunächst nicht machen. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben», ergänzte sie.

Flugzeuge bleiben am Boden

In einer am Morgen veröffentlichten Medienmitteilung des Flugsicherungsunternehmens hiess es weiter, der Schweizer Luftraum östlich von Bern sei geschlossen worden. «Die vorsorglichen Massnahmen dienen dem Schutz von Passagieren, Besatzungen und dem gesamten Luftverkehr», erklärte Skyguide ebenfalls. Man bedauere die entstandenen Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere und Partner ausdrücklich.

Bis 7.30 Uhr hätten über ein Dutzend Flüge am Airport in Kloten abheben müssen. «Nau» berichtete schliesslich gegen 7.50 Uhr, dass erste Starts wieder stattgefunden hätten. Skyguide schrieb zu diesem Zeitpunkt in einer weiteren Medienmitteilung, die Kapazität im Ostschweizer Luftraum sei auf 40 Prozent reduziert. Die Ursache der Störung sei identifiziert worden. Nähere Informationen zur Ursache gingen aus der Medienmitteilung nicht hervor.