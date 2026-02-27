«Dachte, Stefan sei unten und werde das Nötige tun»

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

Wie ein Befragungsprotokoll von Jessica Moretti zeigt, ist die Barbesitzerin in der verheerenden Brandnacht wohl aus ihrem Lokal geflohen, ohne auf den Security-Mann Stefan Ivanovic (†31) Rücksicht zu nehmen. Das berichtet «​20 Minuten​».

Als sie den Brand entdeckte, soll sie geschrien haben, dass alle raus sollen. «Als ich mich umdrehe, sind da Flammen, alles ist orange, man sieht das Ende nicht mehr. Ich wollte, dass die Leute rausgehen. Ich wollte ihnen nicht entgegengehen. Und ich dachte, Stefan sei unten und werde das Nötige tun; er war extrem kompetent.»

Sie selbst verliess das Lokal ebenfalls. «Ich ging hoch; ob ‹sofort› weiss ich nicht mehr. Ich drehe mich um, sehe Flammen, denke an Stefan unten und daran, oben die Securities zu warnen, und ich gehe hoch, um Alarm zu schlagen und die Feuerwehr zu rufen.»

Auch Ivanovic hätte fliehen können, blieb jedoch zurück, um Gäste in der brennenden Bar zu retten. Seinen Mut bezahlte er mit dem Leben. Bei seiner Beerdigung in Serbien wurde er als Held von Crans-Montana gewürdigt.