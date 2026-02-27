Darum gehts
- Die verheerende Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation forderte 41 Todesopfer
- Das Barbetreiberpaar Jacques und Jessica Moretti wurde befragt
- Das Feuer wurde durch Sprühkerzen an Champagnerflaschen ausgelöst
- Gegen die Morettis wird wegen wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt
«Dachte, Stefan sei unten und werde das Nötige tun»
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
Wie ein Befragungsprotokoll von Jessica Moretti zeigt, ist die Barbesitzerin in der verheerenden Brandnacht wohl aus ihrem Lokal geflohen, ohne auf den Security-Mann Stefan Ivanovic (†31) Rücksicht zu nehmen. Das berichtet «20 Minuten».
Als sie den Brand entdeckte, soll sie geschrien haben, dass alle raus sollen. «Als ich mich umdrehe, sind da Flammen, alles ist orange, man sieht das Ende nicht mehr. Ich wollte, dass die Leute rausgehen. Ich wollte ihnen nicht entgegengehen. Und ich dachte, Stefan sei unten und werde das Nötige tun; er war extrem kompetent.»
Sie selbst verliess das Lokal ebenfalls. «Ich ging hoch; ob ‹sofort› weiss ich nicht mehr. Ich drehe mich um, sehe Flammen, denke an Stefan unten und daran, oben die Securities zu warnen, und ich gehe hoch, um Alarm zu schlagen und die Feuerwehr zu rufen.»
Auch Ivanovic hätte fliehen können, blieb jedoch zurück, um Gäste in der brennenden Bar zu retten. Seinen Mut bezahlte er mit dem Leben. Bei seiner Beerdigung in Serbien wurde er als Held von Crans-Montana gewürdigt.
Verbrennungen an 60 Prozent ihres Körpers: Elsa R. ist ausser Lebensgefahr
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Sie haben gebangt, gekämpft, gelitten: Nun können die Eltern von Brandopfer Elsa R.* (15) endlich aufatmen. Wie sie der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» bestätigen, befindet sich die Schülerin ausser Lebensgefahr.
Elsa wurde seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana in einem Zürcher Spital behandelt. «Elsa ist ausser Lebensgefahr. Sie kehrt heute nach Turin zurück. Wir sind überglücklich», erzählt Vater Lorenzo.
Die Jugendliche erlitt Verbrennungen an über 60 Prozent ihres Körpers. Sie galt als das am schwersten verletzte italienische Opfer. Sie wurde in den vergangenen zwei Monaten mehrfach operiert. Ende Januar wachte sie aus dem Koma auf.
Für Elsa R. beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. In diesem Artikel meines Kollegen Mattia Jutzeler erfährst du, wie die Behandlung von Brandverletzten normalerweise abläuft und worauf Ärzte in den ersten Stunden am meisten achten.
* Name bekannt
Treffen in Bern: Italien fühlte sich von der Schweiz «respektlos» behandelt
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Die Erwartungen an das Treffen vergangene Woche waren gross: Die Walliser und die italienische Staatsanwaltschaft haben sich in Bern getroffen und beschlossen, die Zusammenarbeit zur Aufklärung der Brandnacht von Crans-Montana gemeinsam voranzutreiben. Meine Kollegin Céline Zahno hat hier über das Treffen berichtet.
Nun zeigen Recherchen der «NZZ»: Das Treffen rund um Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud und dem obersten römischen Ankläger Francesco Lo Voi lief offenbar deutlich konfliktreicher als öffentlich dargestellt.
Laut einer anonymen Quelle aus offiziellen Kreisen in Italien hätten sich Vertreter des Bundesamts für Justiz gegenüber den fünf italienischen Gästen «respektlos» verhalten. Zentraler Streitpunkt sei die Einrichtung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe gewesen, die Italiens Regierung seit Wochen fordert.
Das Bundesamt für Justiz erklärte hingegen gegenüber RTS, Italien habe bis heute keinen Antrag für eine solche Gruppe gestellt.
Der «NZZ» liegt hingegen eine E-Mail der Staatsanwaltschaft Rom vom 30. Januar vor, in der sie ihre «Bereitschaft» zur Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe betont habe. Das Bundesamt für Justiz habe geantwortet, die mögliche Bildung solle am Treffen in Bern diskutiert werden. Öffentlich erwähnt wurde das Thema am vergangenen Donnerstag jedoch nicht.
Die italienische Quelle behauptet, in Bern sei sehr wohl ein Antrag gestellt, vom Bundesamt für Justiz jedoch abgelehnt worden. Man habe abgemacht, den Konflikt in der Öffentlichkeit nicht weiter zu thematisieren.
Auf Anfrage der «NZZ» will sich das Bundesamt für Justiz nicht zu den Inhalten des Treffens äussern. Es hält fest, dass der erwähnte E-Mail-Austausch mit der Staatsanwaltschaft Rom «vertraulich und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt» gewesen sei. Gleiches gelte auch für das Treffen in Bern. Die Walliser Staatsanwaltschaft reagierte ebenfalls nicht auf eine Anfrage der «NZZ».
Morettis offen für Gedenkstätte auf Grundstück von Le Constellation
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Vor gut zwei Wochen wurden Jacques und Jessica Moretti mehrere Stunden lang bei der Staatsanwaltschaft in Sitten verhört. Es waren dramatische Szenen. Vor dem Eingang wurde das Ehepaar von den trauernden Familien der Brandopfer konfrontiert. Blick-Reporter Martin Meul war ebenfalls vor Ort und berichtete über den Tumult.
Mehrere internationale Medien haben mittlerweile Einblicke in die Protokolle des Verhörs erhalten. Darunter die italienische Zeitung «La Repubblica». So wurden die Morettis offenbar von einer Anwältin gefragt, ob sie bereit wären, das Grundstück der Inferno-Bar Le Constellation für die Errichtung eines Denkmals zu spenden. «Absolut ja», soll Jacques Moretti darauf geantwortet haben. «Ich stimme zu, obwohl wir noch nicht darüber nachgedacht haben.»
Jacques Moretti soll beim Verhör ausserdem klargestellt haben, dass seine 200'000-Franken-Kaution «kein Geschenk» war. «Jemand hat dieses Geld für mich aufgebracht.» Die Identität dieser Person solle aber geheim bleiben.
Gemeinde Crans-Montana legt gegen Entscheid von Staatsanwaltschaft Berufung ein
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Die Gemeinde Crans-Montana legt laut RTS Berufung gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ein, weil diese ihr nicht erlaubt, im Strafverfahren als Nebenklägerin aufzutreten.
Am 16. Februar haben die für die Untersuchung des Unglücks, bei dem 41 Menschen ums Leben kamen, zuständigen Staatsanwältinnen die Akte an das Kantonsgericht weitergeleitet, das über die Beschwerde entscheiden wird.
Der Status als «Partei» im Strafverfahren ist wichtig, da er es ermöglicht, direkt an den Ermittlungen teilzunehmen. Dies, indem man Zugang zu den Strafakten erhält, an Vernehmungen teilnimmt, den befragten Personen Fragen stellt, Beweismittel vorlegt, aber auch Ermittlungen vorschlägt.
RTS hatte keinen Zugang zu der von der Gemeinde eingereichten Beschwerde. Aber am 8. Januar schrieb die Gemeinde bei der Einreichung ihres Antrags auf Anerkennung ihrer Eigenschaft als «Partei» insbesondere, dass der Geschäftsführer des Constellation Verstösse gegen das Baugesetz begangen habe und dass die Gemeinde «die für die Ahndung dieser Verstösse zuständige Behörde» sei.
Ihre Argumente überzeugten die Staatsanwaltschaft nicht. In ihrer Verfügung vom 27. Januar lehnte sie den Antrag der Gemeinde ab.
«Ich betete, nicht zu sterben»
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Der 15-jährige Filippo aus Italien wurde bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzt. Die Hälfte seines Körpers wurde in der Silvesternacht verbrannt. Zusammen mit einer grossen Freundesgruppe wollte er in der Inferno-Bar Le Constellation den Jahreswechsel feiern. Mit «La Repubblica» spricht er über die Horrorszenen, die er vor fast zwei Monaten miterlebt hat.
Vor zwei Wochen konnte Filippo das Spital in Mailand verlassen. Die Ereignisse in der Silvesternacht haben bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. «Ein Mädchen kam auf uns zugerannt und schrie, wir sollten abhauen», erzählt der 15-Jährige. «Die Flammen schlugen hoch und erreichten meinen Rücken. Alle rannten hinaus, doch plötzlich stand ich vor einer Masse von Leichen. Die Veranda hatte sich in eine Feuerkammer verwandelt. Augenblicklich fielen alle in Ohnmacht.»
Während des Interviews mit «La Repubblica» hält der 15-Jährige die Hose in den Händen, die er während der Brandkatastrophe getragen hat. Die Hose trage noch immer alle Spuren der Silvesternacht auf sich. «Vom Blut zum Beispiel, das aus meinen brennenden Händen sickerte. Von meinem vergeblichen Versuch, meine Hände in die Tasche zu stecken, um mein Handy zu holen und Hilfe zu rufen.» Auch schwarze, teerähnliche Flecken sind auf der Hose zu erkennen. «Es ist der giftige Schaum, der vom Dach herabregnete und an meinem Kopf klebte, der auf unseren Körpern schmolz.» Die Schaumstoffplatten an der Decke von Le Constellation waren es, die durch Wunderkerzen Feuer fingen und die Brandkatastrophe auslösten.
Filippo konnte überleben, weil er sich unter einem Tisch versteckte. «Ich betete, nicht zu sterben, während die Flammen meinen Rücken verschlangen.» Auch fast zwei Monate wird sein Leben von den Verbrennungen bestimmt. «Meine Lunge funktioniert nur noch zu 46 Prozent», erzählt er. Filippo wünscht sich jetzt vor allem eins: «Ich will Gerechtigkeit für uns alle. Denn es ist nicht normal, dass jemand mit seinen Freunden Spass hat und dann so endet wie ich. So wie ein Streichholz.»
Pilloud lädt Ermittler aus Rom nach Sitten ein
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Italien nimmt weiter Fahrt auf: Die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Béatrice Pilloud, hat die Staatsanwälte von Rom im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana offiziell nach Sitten eingeladen. Der Termin für dieses Arbeitstreffen steht noch nicht endgültig fest.
Laut der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos hat Pilloud am Montag ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft in Rom geschickt, in dem sie ihre Bereitschaft bekundet, die italienischen Ermittler im Wallis zu empfangen. Diese Information wurde Keystone-SDA am Dienstagnachmittag bestätigt.
Wann die Ermittler nach Sitten kommen werden, gelte es noch zu vereinbaren, hiess es bei der Walliser Staatsanwaltschaft.
Die italienische Delegation wird laut Pilloud Zugang zu allen bisher gesammelten Unterlagen erhalten, die sie einsehen können.
Am vergangenen Donnerstag hatte sich Pilloud in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Justiz in Bern mit dem Generalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Rom, Francesco Lo Voi, getroffen, wie du im Artikel meiner Kollegin Céline Zahno lesen kannst. Dabei wurde eine verstärkte Koordination zwischen der Schweiz und Italien im Rahmen der Ermittlungen zum Brand in Crans-Montana vereinbart.
Feuerwehrchef war Weihnachten in der Inferno-Bar
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Am 16. Februar wurde David Vocat, Feuerwehrkommandant von Crans-Montana, von 8.30 Uhr morgens bis 21 Uhr vernommen. «Es war wirklich sehr, sehr hart», sagte er danach zu RTS. Nun hat die italienische Zeitung «La Repubblica» neue Aussagen aus dem Verhör veröffentlicht.
Vocat wurde demnach unter anderem gefragt, wann er zuletzt vor dem Unglück in der Bar Le Constellation gewesen sei. «Am 25. Dezember 2025. Für fünf Minuten. Ein Henniez Cassis im Keller», so die Antwort des Feuerwehrchefs. Henniez Cassis ist ein aromatisiertes Mineralwasser ohne Alkohol. Etwas Ungewöhnliches sei ihm an diesem Abend an der Bar nicht aufgefallen. Eine Schuld an dem Brand gibt er sich nicht.
«Ich kann nicht behaupten, dass ich noch nie dort war, aber ich war nur selten dort», soll Vocat weiterhin ausgesagt haben. «Als ich in den Keller ging, habe ich den Akustikschaum nicht bemerkt. Hätte ich ihn damals für gefährlich gehalten, hätte ich das natürlich gesagt. Hätten wir von Bränden gewusst, die durch diesen Schaum verursacht wurden, hätten wir das gemeldet.»
Vocat soll beim Verhör immer wieder betont haben, dass die Inspektion von Materialien im Inneren von Gebäuden nicht zu seinen Aufgaben gehöre. «Meine Aufgabe ist es, Leben zu retten», soll in den Dokumenten der Staatsanwaltschaft stehen.
Der Kommandant berichtet auch von einem guten Verhältnis zu den Morettis. Man sei per Du. Auch Gemeindepräsident Nicolas Féraud (55) werde von dem Betreiberehepaar geduzt.
David Vocat ist eines der zentralen Gesichter der Tragödie in dem Walliser Skiort. Meine Kollegen Céline Zahno und Joschka Schaffner haben in diesem Artikel weitere zentrale Persönlichkeiten der Brandkatastrophe aufgezählt.
Zahl der Verletzten der Brandkatastrophe sinkt weiter
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Nach und nach werden die persönlichen Schicksale der Opfer des Brandes von Crans-Montana öffentlich – zumindest jener, die die Katastrophe überlebt haben und nicht weiterhin im Koma liegen.
Denn rund acht Wochen nach dem verheerenden Feuer in der Bar Le Constellation befinden sich noch immer zahlreiche Verletzte in medizinischer Behandlung. 21 Personen werden derzeit in Schweizer Spitälern betreut, neun von ihnen in spezialisierten Rehabilitationskliniken.
Wie der Nationale Verbund Katastrophenmedizin (Katamed) am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, werden zusätzlich 28 weitere Betroffene im Ausland behandelt, darunter elf Schweizer Staatsangehörige.
In der Westschweiz liegen weiterhin zwölf minderjährige und erwachsene Patientinnen und Patienten im Universitätsspital Lausanne sowie eine weitere Person im Spital von Morges. In der Deutschschweiz werden acht Opfer in Zürich behandelt, zwei davon nach wie vor auf der Intensivstation des Kinderspitals.
Neun schwer brandverletzte Personen befinden sich in Rehabilitationskliniken der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva). Acht von ihnen werden in Sitten betreut, eine weitere Person in Bellikon AG.
Die Zahl der im Ausland behandelten Patientinnen und Patienten ist im Vergleich zu vor zwei Wochen um elf gesunken und liegt nun bei 28. Unter ihnen sind elf Schweizer sowie fünf ausländische Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Gemäss Katamed verteilen sich die Behandlungen auf Frankreich (14 Personen), Italien (acht), Deutschland (vier) und Belgien (zwei).
Insgesamt wurden bei dem Brand 115 Menschen verletzt, 41 verloren ihr Leben.
Vier französische Zeugen sollen zum Brand aussagen
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Was genau geschah in der Katastrophennacht im Le Constellation? Wer entzündete die Decke in der bekannten Bar in Crans-Montana? Wer ist verantwortlich dafür, dass mehr als 40 vorwiegend junge Menschen ihr Leben verloren? Seit fast drei Monaten versuchen Ermittler, diese Fragen zu beantworten.
Der Druck auf die Behörden ist immens: Eltern, die ihre Kinder verloren haben, fordern Antworten und Schuldige. Die Walliser Generalstaatsanwältin, Béatrice Pilloud, reagierte kürzlich auf die Vorwürfe gegenüber sich und den Verantwortlichen. Meinen Text dazu findest du hier.
Um der Wahrheit näherzukommen, wird die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis in Kürze ein Rechtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft von Paris richten. Vier französische Zeugen sollen befragt werden.
Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa planen die Schweizer Ermittler, drei Mitarbeiter der Bar Le Constellation zu befragen. Dazu gehört ein 28-jähriger Kellner, der wie seine Kollegin während des Einsatzes einen Helm trug. Diese Kollegin kam ums Leben. Sie soll den Brand unbeabsichtigt ausgelöst haben, indem sie eine Champagnerflasche mit einer Funken-Kerze an die Decke hob, die anschliessend Feuer fing. Nach bisherigen Erkenntnissen war ihr nicht bewusst, dass die Decke nicht feuerfest war.
Darüber hinaus sollen ein weiterer Kellner, eine Kellnerin und ein Gast befragt werden, um den Ablauf des Abends, die Geschehnisse unmittelbar vor dem Brand und die getroffenen Sicherheitsmassnahmen im Lokal zu klären.
Da alle Zeugen französische Staatsbürger sind und sich derzeit in Frankreich aufhalten, sei ein Rechtshilfeersuchen erforderlich. «Wir haben den Anwälten eine Frist eingeräumt, um weitere Fragen einzureichen», erklärte Generalstaatsanwältin Pilloud am Dienstag. Anschliessend werde das Rechtshilfeersuchen versandt.
Bereits zuvor sei ein erstes Rechtshilfeersuchen an die französischen Behörden gerichtet worden, das die Beschaffung von Unterlagen im Zusammenhang mit dem Fall zum Inhalt hatte.