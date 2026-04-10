«Ich habe mir gesagt: Ich werde nicht sterben – nicht jetzt»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

«Ich werde meine Lebensfreude wiederfinden», sagt Lily-Jeanne M.* (18) voller Zuversicht. Die 18-jährige Freiburgerin überlebte das Inferno von Crans-Montana mit schweren Verletzungen. Seit der Katastrophe wird sie in der BG Unfallklinik Ludwigshafen in Mannheim (D) behandelt.

Die Flammen erfassten grosse Teile ihres Körpers: Hände, Arme, Rücken, Gesicht. Trotzdem kämpfte sich die Schweizerin aus dem Le Constellation. «Ich habe meinen Atem angehalten, um keinen Rauch einzuatmen. Das hat mir das Leben gerettet», erinnert sie sich im Gespräch mit der Westschweizer Zeitung «La Liberté».

Der Gedanke an ihre Liebsten gab ihr die Kraft, weiterzulaufen: «Ich habe mir gesagt: Ich werde nicht sterben, nicht jetzt.» Nach ihrer Rettung wurde sie nach Sitten gebracht, bevor sie in das hoch spezialisierte Zentrum in Deutschland verlegt wurde.

Die ersten Stunden waren kritisch. Lily-Jeanne wurde in ein künstliches Koma versetzt. Acht Operationen und unzählige Hauttransplantationen folgten. «Die Ärzte dort, sie sind wie meine zweiten Väter», sagt sie dankbar. Auch Pflegerin Laura wurde für sie wie eine Familienangehörige. «Ich werde mit meinem neuen Körper leben müssen, ich muss ihn akzeptieren», sagt sie offen. Besonders ihr Gesicht sei eine Herausforderung.

Doch die Jugendliche bewältigt die Herausforderung Schritt für Schritt. Seit drei Wochen kann sie sich wieder selbständig bewegen. «Es ist verrückt, was ich in drei Monaten geschafft habe.»

Die Distanz zu ihrer Familie war die grösste Belastung, neben den Schmerzen. Nun beginnt für Lily-Jeanne ein neues Kapitel in einem Rehabilitationszentrum in der Schweiz.

* Name bekannt