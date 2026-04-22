Féraud schiesst während Verhör gegen Kanton

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Sein Verhör sorgte europaweit für Schlagzeilen: Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana, wurde am vergangenen Montag von der Staatsanwaltschaft befragt. Die Marathon-Befragung dauerte zwölf Stunden – und sollte unter anderem die Frage klären, ob Féraud über die fehlenden Kontrollen im Le Constellation Bescheid gewusst hat.

​RTS​ hatte Einsicht in das Befragungsprotokoll Férauds. Dabei zeigt sich: Der Gemeindepräsident übte scharfe Kritik am Kantonalen Feuerwehramt (OCF) und betonte gleichzeitig, dass der Gemeinderat seiner Ansicht nach korrekt gehandelt habe.

Féraud verwies auf die übergeordnete Rolle des OCF und erklärte: «Das kantonale Feuerwehramt war die übergeordnete Kontrollinstanz, daher nehme ich an, dass es dafür sorgen musste, dass die von den Gemeinden geforderten Massnahmen auch umgesetzt wurden.»

Der 55-Jährige argumentierte weiter, dass dem Amt strukturelle Kontrollmängel bekannt gewesen sein müssten: «Sie waren sich sicherlich der mangelnden Kontrollen im Kanton insgesamt bewusst, denn es gibt mindestens 3500 öffentliche Einrichtungen, und das OCF erhielt offenbar nicht einmal ein Drittel der Berichte über die jährlichen Kontrollen dieser Einrichtungen», erklärt er.

Die Verantwortung innerhalb der Gemeinde wies Féraud zurück. Der Gemeinderat habe die Vorgaben stets «buchstabengetreu befolgt», zusätzliche Stellen seien zuletzt 2021 beantragt worden.

Am Ende seiner Anhörung äusserte er sich laut RTS auch noch zu den Opfern und deren Angehörigen: «41 Familien haben einen Angehörigen verloren. 115 Menschen wurden schwer verbrannt. Ich finde dafür keine Worte. Diese unvorstellbare Tragödie hat mich für mein Leben gezeichnet. Ich bitte all diese Familien um Vergebung.»

Féraud gab zudem an, Morddrohungen erhalten zu haben: «Auch meine Frau und meine Tochter wurden bedroht. Wir leben seit 103 Tagen in Dunkelheit und haben uns im Haus verbarrikadiert.»

Meine Kollegin Natalie Zumkeller ​hat in diesem Artikel die Aussagen Férauds​ aufgearbeitet und zeigt, wo sich der Gemeindepräsident seit der Tragödie bereits widersprochen hat.