Nach einer kurzen Frühlingsperiode erlebten wir diese Woche einen wahren Klimadämpfer. Nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber jedes Mal mühsam. Zum Glück ist damit bald Schluss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schnee und eisiger Wind überraschten die Schweiz am Samstag

Auf der Autobahn A12 bei Châtel-Saint-Denis gab es Schneeschauer

Ab Mittwoch sommerliche Temperaturen bis 27 Grad, Tessin bis 30 Grad

Regen, grau verhangener Himmel und vor allem ein eisiger Wind, der einem um die Ohren pfeift, sobald man die warme Stube verlässt. In den letzten Tagen wurde es noch mal so richtig ungemütlich. Allergikerinnen und Allergiker waren zwar vielleicht froh über den kleinen Dämpfer. Denjenigen, die des Hudelwetters aber überdrüssig sind, schlug das winterliche Comeback jedoch ordentlich aufs Gemüt.

Das lange Auffahrtswochenende fiel also buchstäblich ins Wasser. Teilweise sogar in den Schnee. Am Samstag liegt die Schneefallgrenze auf etwa 1100 Metern. Das sorgt an manchen Orten für eine eiskalte Überraschung. Auf der Autobahn A12 bei Châtel-Saint-Denis FR wurden die Fahrzeuge am Vormittag von einem Schneeschauer überrollt, wie das Video eines Blick-Lesers zeigt.

Andernorts gab es am Samstag sogar ein weisses Erwachen. Etwa in Adelboden BE auf 1350 Meter über Meer. Trotzdem bleibt Schnee auch an diesem kalten Samstag die Ausnahme. Meteorologe Klaus Marquardt spricht diesbezüglich von einem «weissen Flickenteppich» in der Schweiz. «Die Sonne hat trotzdem Kraft und lässt den Schnee vielerorts schnell wieder schmelzen.»

Ein Dämpfer am Montag

Der Samstag ist also ein letztes Aufbäumen des Winters in der Schweiz. «Danach ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen», meint Marquardt. Mit zwischen 15 und 17 Grad im Mittelland und einigen sonnigen Momenten zeigt sich der Sonntag schon etwas versöhnlicher. «Am Montag gibt es dann nochmals einen kleinen Dämpfer.» Die Sonne, die sich tags zuvor noch herausgetraut hat, versteckt sich wieder etwas hinter Wolken. Es muss mit Regen gerechnet werden. Marquardt: «Es ist der schlechteste Tag der kommenden Woche.»

Ab Dienstag steigt dann der Luftdruck im ganzen Land an und bringt uns höhere Temperaturen. Das Thermometer klettert teilweise wieder auf über 20 Grad. «Es bleibt mehrheitlich trocken, ein Restrisiko für Platzregen bleibt jedoch bestehen», erklärt der Experte. Dieses Restrisiko gilt insbesondere im Mittelland um Zürich und in den Kantonen Glarus und Schwyz.

Bis zu 27 Grad im Tessin

Ab Mittwoch verbessert sich das Wetter jedoch stetig. Pünktlich zum nächsten Wochenende gibts dann Sonne – und zwar voraussichtlich in der gesamten Schweiz. Die Temperaturen klettern grösstenteils auf bis zu 22 Grad. Im Tessin werden bis zu 27 Grad erwartet. «Es gibt sogar Potenzial für noch höhere Temperaturen. Das Thermometer könnte Ende Mai möglicherweise sogar schon die 30-Grad-Marke knacken», sagt Marquardt.

Ideales Wetter also für einen ersten Gump in den See oder eine Grillparty im Garten. Warten bis Sonntag ist jedoch nicht zu empfehlen. Zwar bleibt es auch dann warm, es ziehen aber bereits wieder einige Wolken auf. Hie und da kommt es erneut zu Regen. Der Pfingstmontag sieht dann ähnlich aus – das kann sich aber auch wieder ändern.