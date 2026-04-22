Ab Freitag ist der Oberalppass nicht mehr im Winterschlaf. Wie der Kanton Uri bekannt gibt, können die kurvigen Strassen des Passes ab 9 Uhr wieder befahren werden. Zu früh sollte man sich aber noch nicht freuen — wetterbedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oberalppass öffnet am Freitag um 9 Uhr nach Wintersperre

Schnee liegt noch auf 2044 Metern, kurzfristige Schliessungen möglich

Sustenpass bleibt bis Mitte Juni gesperrt, Furkapass folgt Ende Mai War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Tourenfahrer werden sich freuen: Auch wenn auf 2044 Meter über Meer derzeit noch Schnee liegt, soll die Wintersperre am Oberalppass aufgehoben werden. Wie der Kanton in einer Mitteilung angibt, ist es die erste der fünf Passeröffnungen.

Der Pass verbindet Andermatt UR mit Sedrun GR. In Absprache mit dem Nachbarkanton können die Strassen bereits am Freitag ab 9 Uhr morgens wieder befahren werden. «Witterungsbedingte, kurzfristige Schliessungen» seien jedoch weiterhin möglich. Die Räumungs- und Sicherungsarbeiten an den anderen vier Alpenpässen sind noch nicht abgeschlossen, laufen aber aktuell «auf Hochtouren».

Sustenpass bleibt am längsten gesperrt

Wie viel Zeit die Arbeiten noch in Anspruch nehmen, ist nicht bekannt. Laut einer weiteren Medienmitteilung des Kantons Uri werden voraussichtlich der Klausenpass und der Gotthardpass als Nächstes geöffnet. Gegen Ende Mai sollte dann der Furkapass folgen. Bis Mitte Juni und somit am längsten geschlossen bleibt der Sustenpass.

Die Schweizer Berge sind voll von Pässen. Diese sichern eine Strassenverbindung zwischen zwei von Bergen getrennten Regionen und dienen gleichzeitig als touristische Attraktion. Blick zeigt, welches der höchste Pass ist und welcher es bereits nach Hollywood geschafft hat.

Gotthardpass (2106 Meter über Meer)

Der historische Pass – seit dem Mittelalter eine der wichtigsten direkten Nord-Süd-Verbindungen Europas – verbindet den Kanton Uri mit dem Tessin. Die Strecke selbst ist eine der meistbefahrenen in der Schweiz. Jedoch fahren die meisten durch den Tunnel und nicht über den Pass. Wer mit dem Pass einen Stau umgehen möchte, sollte zuvor abklären, ob er überhaupt geöffnet ist.

Furkapass (2429 Meter über Meer)

Inmitten einer wunderschönen, alpinen Berglandschaft sind die kurvigen Strassen des Furkapasses ein beliebtes Ziel für Töff- und Autofahrer. Das Hotel Belvédère — am Fusse des Passes — ist laut TCS eines der bekanntesten Passhotels weltweit. Die Internationalität des Furkapasses zeigt sich auch in der Filmgeschichte. Die Urner Seite schaffte es 1964 mit Goldfinger in die berühmte James-Bond-Reihe.

Umbrailpass (2501 Meter über Meer)

Wenn es nach der Höhe geht, ist der Umbrailpass die Nummer eins in der Schweiz. Dieser verbindet grenzübergreifend das Bündner Val Müstair mit dem italienischen Bormio. Seitdem die 33 Kilometer lange Strecke 1925 für Autos geöffnet wurde, wurde an ihr nichts mehr verändert.