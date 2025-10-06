Tiefe Temperaturen in der Schweiz: Aufgrund Niederschlägen zum Wochenbeginn sind mehrere Passstrassen im Land schneebedeckt oder bereits geschlossen. Wo du jetzt aufpassen musst.

Auf diesen Pässen musst du jetzt aufpassen

1/6 Bereits mehrere Schweizer Pässe sind aufgrund von schneebedeckten Strassen und aus Sicherheitsgründen geschlossen. (Archivbild) Foto: imago/Geisser

Darum gehts Mehrere Passstrassen schneebedeckt, einige geschlossen wegen Niederschlägen in der Nacht

Winterausrüstung für Gotthardpass empfohlen, Oberalppass für Wohnwagen nicht geeignet

Vier Pässe bereits geschlossen: Furkapass, Grimselpass und Nufenenpass

Janine Enderli Redaktorin News

Regen, graue Wolken und Schnee: Die Woche beginnt vielerorts nass und kalt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Passstrassen im Land. Mehrere sind wegen Niederschlags in der Nacht schneebedeckt, wie der TCS mitteilt. Eine Übersicht.

Offen, aber schneebedeckt:

- Flüelapass

- Albulapass

- Klausenpass (Winterausrüstung empfohlen)

- Oberalppass (Es wird abgeraten, diesen Pass mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil zu befahren.)

Winterausrüstung empfohlen:

- Gotthardpass: Der TCS gibt an, dass Winterausrüstung beim Befahren des Gotthardpasses empfohlen ist.

Bereits geschlossen:

- Furkapass: Die Strasse ist aus Sicherheitsgründen für alle Fahrzeuge gesperrt.

- Grimselpass

- Nufenenpass

- Sustenpass

Im Tessin Mitte Woche 20 Grad möglich

Nachdem am Morgen noch Regen und Niederschläge dominieren, beruhigt sich die Lage im Verlauf des Tages, wie der Wetterdienst «Meteo News» erklärt. An einigen Orten zeigt sich sogar die Sonne.

Mitte der Woche steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad – im Tessin sind sogar 20 Grad möglich. Die Sonne zeigt sich immer wieder. Worauf wir uns zudem einstellen müssen, sind Hochnebelfelder.