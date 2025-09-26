Regenschirm und warme Jacke sind ab Freitag Pflicht. Am Nachmittag setzt in der Schweiz verbreitet Regen ein, mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad im Flachland. In den Bergen fällt oberhalb von 1800 Metern Schnee.

Schneefallgrenze zwischen 1800 und 2100 Metern, bis zu 50 cm Neuschnee

Janine Enderli Redaktorin News

Heute Nachmittag brauchst du definitiv einen Regenschirm: Obwohl der Freitag im Flachland noch mit kurzen Aufhellungen beginnt, übernehmen dichte Wolken bald das Zepter. Wie «Meteo Schweiz» schreibt, setzt vor allem am Nachmittag verbreitet Regen ein.

Auf dem Niederschlagsradar ist zu erkennen, dass verbreitet Schauer über die Schweiz ziehen. Während am Vormittag vor allem die Westschweiz betroffen ist, wird es ab 14 Uhr auch entlang der Voralpen, im Mittelland und in der Ostschweiz nass.

In den Bergen wird es winterlich

Neben einem Regenschutz gehört aber auch eine gute Jacke zum Inventar. Die Temperaturen bewegen sich im Flachland zwischen 9 und 14 Grad, während in den Bergen ein mässiger Süd- bis Südostwind weht.

Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1800 und 2100 Metern. In den westlichen und südlichen Alpen gibt es Neuschnee – über 2000 Meter liegen 20 bis 50 Zentimeter drin. Im Berner Oberland und in den zentralen Alpen 5 bis 10 Zentimeter.

