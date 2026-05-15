Auf der A1 bei Oftringen AG kam es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Unfall: Ein Lastwagen prallte in einen stehenden Toyota. Die 62-jährige Lenkerin starb noch am Unfallort, der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf der A1 bei Oftringen: Frau stirbt vor Ort

62-jährige Autofahrerin von Lastwagen erfasst, Unfallhergang noch ungeklärt

Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen unter +41 62 886 88 88

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie auf der A1 bei Oftringen AG. Am Freitagmorgen kam es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Zürich zu einer heftigen Auffahrkollision.

Eine Autofahrerin musste aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Toyota Yaris auf dem Pannenstreifen anhalten. Aus noch ungeklärten Gründen prallte ein Lastwagenchauffeur mit seinem Lastwagen ins Heck des stehenden Fahrzeugs.

Unfallhergang unklar

Die 62-jährige Autofahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Der 57-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die zum Unfallzeitpunkt oder kurz davor an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, werden gebeten, sich telefonisch unter +41 62 886 88 88 zu melden.

Unfälle auf dem Pannenstreifen

Heftige Unfälle auf dem Pannenstreifen sind keine Seltenheit. Im August 2025 kam es auf der A15 beispielsweise zu einer Auffahrkollision mit zwei Autos. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Alle involvierten Insassen wurden verletzt. Ein 71-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Auch auf der A3 bei Niederurnen GL kam es im September 2021 zu einem heftigen Unfall auf dem Pannenstreifen. Ein Polizeibeamter wurde während der Bergung eines im Schnee festgefahrenen Lastwagens angefahren und schwer verletzt.

Der 37-Jährige war nach dem Unfall nicht ansprechbar, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Er wurde von einem Rega-Helikopter ins Universitätsspital Zürich geflogen.