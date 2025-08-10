Am Sonntag hat sich auf der Autobahn A15 eine Auffahrkollision mit zwei Autos ereignet. Dabei wurden fünf Personen teils schwer verletzt.

1/2 An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden. Foto: KAPO SG

Ein Autofahrer (63) fuhr am Sonntag gegen 6 Uhr mit seinem Beifahrer (71) auf der Autobahn A15 von Tuggen Richtung Reichenburg. Aus unbekannten Gründen fuhr der Autofahrer auf den Pannenstreifen und hielt an. Der 71-Jährige stieg aus dem Auto und begab sich auf dem Pannenstreifen hinter das Fahrzeug.

Gleichzeitig fuhr eine Frau (38) auf der Autobahn in dieselbe Richtung. Mit ihr im Auto waren ein Mann (26) und eine Frau (41). Aus unbekannten Gründen prallte die Autofahrerin (38) mit ihrem Auto gegen das auf dem Pannenstreifen stehende Auto sowie den ausgestiegenen 71-jährigen Mann. Dieser sowie die 41-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision schwer verletzt.

Die anderen drei Personen wurden unbestimmt verletzt. Mehrere Rettungsdienste sowie die Rega überführten alle Verletzten in verschiedene Spitäler. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung signalisiert.