Der diesjährige Sommer knackt im Vergleich zum Jahrhundertsommer vor 23 Jahren so manche Rekorde. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommer 2026 bricht Rekorde: Wärmer als der Jahrhundertsommer 2003 in der Schweiz

Basel meldet 17 Tage über 35 Grad – Locarno 24 Hitzetage am Stück

Zürich mit 36 Hitzetagen, Basel sogar 45, Temperaturen steigen weiter bis Samstag

Janine Enderli Redaktorin News

Die Schweiz erlebte dieses Jahr mehrere heftige Hitzewellen. Mehrmals wurde der Vergleich zum Jahrhundertsommer 2003 gezogen, der in die Geschichte einging. Nun ist klar: Der bisherige Sommer 2026 war bezüglich Temperaturen dem Sommer 2003 in vielen Belangen überlegen, wie der Wetterdienst Meteo News am Mittwoch mitteilte. «Er spielt in einer eigenen Liga», heisst es bei den Meteorologen.

Insgesamt war der Sommer 2026 um 0,7 Grad heisser als der derjenige im Jahr 2003. Dieser war seit Messbeginn 1864 der heisseste Sommer gewesen.

In Städten wie Zürich und Basel wurden jeweils 36 bzw. 45 Hitzetage (30 Grad und mehr) gezählt. Insgesamt übertrifft 2026 damit in mehreren Regionen die bislang unerreichte Marke des Jahres 2003.

Mehr «sehr heisse Tage»

Doch damit nicht genug: Auch die Zahl der Tage mit extrem hohen Temperaturen von über 35 Grad – sogenannte sehr heisse Tage – hat in diesem Jahr regional neue Höhen erreicht. In Basel stieg das Thermometer an 17 Tagen über diese Marke, im Vergleich zu 13 Tagen im Hitzesommer 2003. Auch Chur und Luzern meldeten mit 11 beziehungsweise 7 sehr heissen Tagen neue Höchstwerte. Eine Ausnahme bleibt Genf, wo die 17 sehr heissen Tage von 2003 in diesem Jahr noch nicht übertroffen wurden.

Die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Hitzetage, also Tage mit Temperaturen über 30 Grad, ist an allen untersuchten Messstationen höher als je zuvor. In Locarno gab es diesen Sommer bis zu 24 Tage in Folge mit Temperaturen über 30 Grad – ein neuer Rekord.

Bis Samstag könnten diese Zahlen noch weiter steigen. Die extremen Temperaturen führten auch zu einer Rekordanzahl sogenannter Tropennächte, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad fällt. Besonders in Regionen um die grossen Seen und in leicht erhöhten Lagen wurden aussergewöhnlich viele Tropennächte gezählt.