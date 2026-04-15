Ex-Sicherheitsvorsteher von Crans-Montana wird verhört

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Jetzt geraten die politischen Vertreter ins Rampenlicht der Ermittlungen rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana. Nachdem am Montag Gemeindepräsident Nicolas Féraud (55) in Sitten VS verhört wurde, muss am Mittwoch nun der junge FDP-Politiker Kevin Barras (36) zu seiner ersten Anhörung antraben. Er war von 2021 bis 2024 als Gemeinderat in Crans-Montana für die öffentliche Sicherheit in der Gemeinde zuständig.

Im Fokus dieser Befragungen stehen die versäumten Brandschutzkontrollen im Le Constellation. 2019 wurde die Inferno-Bar zum letzten Mal inspiziert. Während seiner Zeit als Gemeinderat wäre Barras der politische Verantwortliche für diese Brandschutzkontrollen gewesen. Deshalb wird auch gegen den 36-Jährigen ermittelt, der mittlerweile als Kantonsrat tätig ist. Ihm werden fahrlässige Brandstiftung sowie Körperverletzung und Totschlag vorgeworfen.

Es bleibt abzuwarten, ob auch Barras die Verantwortung für die versäumten Inspektionen von sich weisen wird. Gemeindepräsident Féraud hatte bei seiner Anhörung am Montag behauptet, nichts von den Problemen mit den Sicherheitskontrollen gewusst zu haben. «Niemand hat mich vor der Brandkatastrophe darüber informiert», hatte er bei seiner Vernehmung gesagt, wie Rai News berichtete.

Férauds Darstellung stand damit im völligen Widerspruch zu den Aussagen anderer Behördenmitglieder. Der ehemalige Sicherheitschef der Gemeinde sagte beispielsweise bei seiner Anhörung aus, dass die Brandschutzkontrollen wegen Personalmangel nicht durchgeführt werden konnten. Blick-Reporter Pascal Scheiber und Helena Graf haben in diesem Artikel die bekannten Probleme mit den Inspektionen zusammengefasst.

Wie sich Barras zu diesem Thema äussert, wird sich zeigen. Laut «Le Temps» setzte er sich im Oktober 2021 für eine zusätzliche Stelle beim Personal der Sicherheitsabteilung ein. Vor seiner Anhörung wollte er sich allerdings nicht mehr zu diesem Thema äussern, wie die Westschweizer Zeitung schrieb.