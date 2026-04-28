Die Schweiz geniesst sonnige Temperaturen bis zu 25 Grad, doch am Dienstag kommt der Wetterumschwung: Regen und kühle 12 bis 20 Grad prägen das Bild. Die Besserung folgt ab Mittwoch mit milderen 20 Grad. Besonders eine Region hat das Glückslos gezogen.

Hier brauchst du heute einen Regenschirm – und hier nicht

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Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Montag bis 25 Grad, ab Dienstag Regen und kühler.

Erster Regenschauer Montagabend, Dienstag 12 bis 20 Grad erwartet.

Wochenende im Norden sonnig, bis zu 23 Grad prognostiziert. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Schweiz liess sich bis zum Wochenanfang von ihrer Sonnenseite blicken. Mit Temperaturen bis zu 25 Grad im Süden und 22 Grad im Mittelland hielt die Serie der sonnigen Tage bis zum Montag an. Der Dämpfer folgt am Dienstag mit einem Regeneinbruch und kühleren Temperaturen.

Wie der aktuelle Regenradar von SRF Meteo zeigt, wurde die Westschweiz bereits am Dienstagmorgen mit Regenschauern geweckt. Auch in der Alpenregion im Südosten des Landes regnete es bereits vor dem Sonnenaufgang.

Kurzer Regenunterbruch am Dienstag

Der nasse Unterbruch vom Dienstag wird mit Regenschauern in der ganzen Schweiz eingeläutet. Richtig nass wird es an den meisten Orten aber voraussichtlich erst gegen den Abend. Im Laufe des Nachmittags breitet sich die Regenzelle im Südosten auf die restlichen Alpen in der Ostschweiz aus. Ab etwa 17 Uhr rückt von Westen her dann eine weitere Regenfront an, die mutmasslich das ganze Land erfassen wird.

Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag hindurch jedoch mild. Während im Norden und Westen frische Temperaturen bis zu 18 Grad herrschen, darf sich der Süden auf milde 20 Grad freuen.

Laut Meteo News fielen die ersten Regenschauer bereits am Montagabend, etwa in der Genferseeregion und im Süden der Schweiz. Der Rest des Landes blieb am Montag von den Schauern verschont.

Die Besserung am Mittwoch

Der Aufsteller folgt in der Mitte der Woche mit weniger Regen und weniger Wolken. Mit Temperaturen um die 20 Grad im Norden und Süden warten mildere Tage. Auch der Rest der Woche verspricht schönes Wetter und wenig nassen Einbruch.

Besonders das verlängerte Wochenende wird voraussichtlich mit lauwarmen 23 Grad eingeläutet. Das Glückslos hat der Norden der Schweiz gezogen. Hier herrscht ab Mittwoch kontinuierlich gutes Wetter, das von vereinzelten Wolken begleitet werden kann.