Bei einem Brand in Thusis GR sind vier Menschen ums Leben gekommen. Nun sitzt eine Person in U-Haft – ermittelt wird wegen mehrfachen Totschlags.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach dem verheerenden Brand in einem Gasthaus in Thusis GR vor einer Woche mit vier Toten gibt es neue Informationen. Wie die Staatsanwaltschaft Graubünden gegenüber RSI erklärte, wurde eine Person festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die festgenommene Person wird wegen mehrfachen Totschlags und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Noch unklar ist, wie sie den Brand ausgelöst haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem die Zahl der Verletzten – die nun bei 6 liegt – aktualisiert und Einzelheiten zu den Verstorbenen bekannt gegeben: Demnach handelt sich um eine 32-jährige Portugiesin, einen 35-jährigen und einen 44-jährigen Rumänen sowie einen 57-jährigen Bulgaren.

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Knapp 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen

Angesichts der komplexen Ermittlungen können derzeit keine Angaben zur Brandursache gemacht werden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Kurz nach Mitternacht brannte am vergangenen Freitag ein mehrstöckiges Haus in der Bündner Gemeinde. Knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems-Chemie und Albula kümmerten sich um die Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im zweiten Stock des Gebäudes aus. Weil das Treppenhaus einstürzte, musste das Dach mit einem Kran geöffnet werden.

14 Personen konnten das brennende Gebäude verlassen. Darunter befanden sich acht Verletzte, davon zwei Schwerverletzte. Zwei Menschen wurden mittelschwer verletzt, vier leicht verletzt. Das betroffene Restaurant war als portugiesisches Lokal bekannt – die Anteilnahme ist also auch in Portugal und in der portugiesischen Gemeinde hierzulande gross.