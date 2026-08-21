Haus in Thusis GR brennt lichterloh

Spektakulärer Grossbrand in Thusis: In der Nacht auf Freitag brannte es in einem mehrstöckigen Haus. Flammen und Rauch waren weit sichtbar.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Grosseinsatz in Thusis: In der Nacht auf Freitag brannte ein mehrstöckiges Haus in der Bündner Gemeinde. Ein Leservideo zeigt riesige Flammen, die aus den Fenstern des Gebäudes schlagen.

Der Brand brach laut einem Leser kurz nach Mitternacht aus. Die Kapo Graubünden bestätigte den laufenden Einsatz. Sie stellte für den Freitagmorgen eine Pressemitteilung in Aussicht.

Das Feuer und vor allem die riesige Rauchwolke waren von weitem zu sehen, wie ein weiteres Leserbild zeigt. Zu möglichen Verletzten und zum Sachschaden gibt es noch keine Informationen.



