Ein Tiktok-Video zeigt eine kuriose Szene im Skigebiet Davos-Klosters: Auf der Talabfahrt Klosters lag statt Schnee plötzlich Stroh. Die Betreiber erklären die Hintergründe.

Darum gehts Ein Video zeigt Stroh auf einer Piste in Davos-Klosters

Stroh wurde auf eisigem 20-Meter-Abschnitt zur Sicherheit verwendet

Stroh wurde auf eisigem 20-Meter-Abschnitt zur Sicherheit verwendet

Seit Weihnachten ist die Talabfahrt täglich präpariert und geöffnet

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Video aus dem Skigebiet Davos-Klosters kursiert derzeit auf Tiktok. Es zeigt eine ungewöhnliche Szene auf der Talabfahrt Klosters.

Ein Snowboarder schildert, wie er als erster Gast die frisch präparierte Piste herunterbrettern darf. Doch gegen Ende der Strecke liegt plötzlich nicht mehr Schnee, sondern Stroh auf der Piste.

Stroh statt Schnee

Es scheint, als ob Stellen mit wenig Schnee temporär mit dem Material überbrückt werden mussten. Ein Bild, das Wintersportler nicht jeden Tag sehen. Als der Content Creator über das Stroh läuft, sagt er: «Ich darf auf Stroh laufen.»

Auf Blick-Anfrage erklärt Davos Klosters Mountains, dass die Massnahme der Sicherheit gedient habe. «Die Talabfahrt nach Klosters ist seit Weihnachten geöffnet und wird täglich präpariert.»

«Wir haben den Abschnitt entschärft»

Zuvor konnte das Kältefenster Ende November optimal für die Schneeproduktion genutzt werden.

Die Pisten- und Schneeverhältnisse auf der betroffenen Abfahrt seien dank der technischen Beschneiung sehr gut. «Der besagte Videoausschnitt zeigt einen 20 Meter langen Abschnitt, welcher schmal und etwas eisig war. Aus Sicherheitsgründen haben wir diesen mit Strohballen und weiteren Signalnationen entschärft, beziehungsweise gesichert.»

Situation nicht mehr aktuell

Zwischenzeitlich konnte aber auch bei diesem Nadelöhr noch weiter Schnee produziert werden, sodass auch diese Schwachstelle entschärft werden konnte. Das Video ist entsprechend nicht mehr zutreffend.

«Mittlerweile sind alle unsere Skigebiete täglich geöffnet. Auf dem Jakobshorn sind alle Anlagen, inklusive zwei Talabfahrten sowie das Übungsgelände am Bolgen im Tal geöffnet», heisst es auf Anfrage.

Ebenfalls ist der JatzPark mit einem grossen Setup und neuen Rails geöffnet. Die Besucherzahlen über die Feiertage seien sehr erfreulich gewesen.