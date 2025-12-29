Das Wetter versucht gerade mit allen Mitteln, den Churer Bergbahnen die Festtage zu vermasseln. Auf den Pisten liegt kein Schnee und der Bikepark kann wegen vereister Wege auch nicht öffnen. Jetzt spielt dem Skigebiet aber ausgerechnet der Nebel in die Karten.

Darum gehts Das Skigebiet Chur-Brambrüesch GR eröffnete am 20. Dezember den Bikepark

Wetterbedingungen machten den Bikepark nach nur vier Tagen unbefahrbar

Der Bikepark konnte fehlende Skifahrer nicht ersetzen, trotz vieler Besucher Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Statt auf dem Snowboard lieber auf einem Velo den Berg herunterbrettern. Auf dieses Alternativprogramm für die Festtage hat das Skigebiet Chur-Brambrüesch GR gesetzt. Auf den Pisten liegt nämlich fast gar kein Schnee – Skifahren und Snowboarden sind damit nicht möglich. Deshalb wurde der Bikepark, der sonst eigentlich nur im Sommer befahrbar ist, am 20. Dezember ausnahmsweise geöffnet.

Jetzt macht das Wetter aber auch diesen Plan zunichte. Der minimale Schneefall der letzten Tage reicht, um die Rampen und Schanzen unbefahrbar zu machen. «Im Bikepark liegt Puderzuckerschnee. Es ist alles vereist und sehr glatt», erklärt Patrick Arnet (55), Geschäftsführer der Churer Bergbahnen. Am Heiligabend war im Bikepark deshalb schon wieder Schicht im Schacht. Die Anlage war also gerade einmal für vier Tage geöffnet. Auch in den kommenden Tagen wird der Bikepark voraussichtlich geschlossen bleiben.

Bikepark ist auch im Winter beliebt

Zu wenig Schnee zum Skifahren, zu viel für die Mountainbikes. Ein Dilemma für das Skigebiet Chur-Brambrüesch. Es ist nicht die einzige Bergregion, die sich aufgrund des Schneemangels ein Alternativprogramm ausdenken musste. «Ich denke, die Situation ist gerade für alle Skigebiete alles andere als lustig», meint Arnet.

Das Öffnen des Bikeparks vor gut zehn Tagen sei bei den Velo-Fans gut angekommen. «Es sind schön viele Biker gekommen in den letzten Tagen, sogar aus Bern oder Luzern», erzählt Arnet. Die Churer Bergbahnen haben den Park schon in der Vergangenheit bei Schneemangel im Winter geöffnet. Trotzdem ist das Alternativprogramm für das Skigebiet keine optimale Lösung. «Die Biker können die fehlenden Skifahrer nicht kompensieren.»

Sonnenhungrige flüchten auf den Brambrüesch

Ironischerweise ist es jetzt aber ausgerechnet das schlechte Wetter, das dem Churer Skigebiet nach Weihnachten unter die Arme greift. Über der Bündner Kantonshauptstadt liegt aktuell nämlich eine ungewöhnlich dicke Nebelschicht. Chur gehört normalerweise zu den sonnigsten Orten in der Schweiz.

«Viele Sonnenhungrige aus der Region Chur flüchten gerade vor dem Nebel auf unseren Berg», sagt Arnet. Der Brambrüesch ist mit seinen gut 2000 Metern deutlich über der Nebelgrenze. Auch einige Besucher aus dem Flachland hätten dem Churer Hausberg laut Arnet in den letzten Tagen einen Besuch abgestattet.

Die sonnenhungrigen Wanderer ersetzten die fehlenden Wintersportler aber auch nur bedingt. Die Churer Bergbahnen hoffen deshalb, dass der kommende Kälteeinbruch am nächsten Wochenende Schnee mit sich bringt und die Skisaison im Bündnerland rettet. «Dann könnten wir mit einem blauen Auge davonkommen», hofft der Bergbahn-Chef.