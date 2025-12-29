Die vergangenen Tage waren besonders im Flachland vor allem neblig und kalt. Über den Jahreswechsel dürfte sich das Wetter in der Schweiz deutlich verbessern. Kalt bleibt es aber weiterhin.

Darum gehts Silvester verspricht blauen Himmel, frostige Temperaturen und klare Nächte

Kälteeinbruch bringt am Dienstag auf Säntis Temperatursturz um zehn Grad

Alpennordseite bleibt unter null Grad, Tessin bis fünf Grad warm Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grau in grau beschreibt die letzten Dezembertage bis jetzt akkurat. Wer am Montag und Dienstag vor dem Nebel flüchten will, muss sehr hoch hinaus. Die Nebelgrenze liegt teilweise nämlich bei bis zu 2000 Metern. In einigen Gebieten löst sich der Hochnebel zwar jeweils im Laufe des Tages auf, aber nicht überall.

Dazu kommt in der ganzen Schweiz ein Kälteeinbruch, vor allem in der Höhe. Während es am Montag auf dem Säntis noch etwa zwei Grad warm ist, fällt die Temperatur am Dienstag voraussichtlich um mehr als zehn Grad!

Nebliger Silvester?

Auch in den kommenden Tagen herrschen vor allem auf der Alpennordseite frostige Temperaturen. «Wer den Silvesterabend draussen verbringen möchte, sollte also eine Jacke anziehen», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteo News. Wer sich zum Jahresübergang dick eingepackt nach draussen wagt, könnte allerdings belohnt werden.

An Silvester sagen die Prognosen einen blauen Himmel und Sonnenschein voraus. Der wenige noch vorhandene Hochnebel soll sich im Laufe des Tages auflösen. Der Jahresübergang wird laut Meteo News «an den meisten Orten klar, aber kalt über die Bühne gehen», mit Temperaturen von durchweg unter null Grad auf der Alpennordseite. Im Tessin wird es dagegen etwa vier bis fünf Grad warm.

Unklare Schneesituation

Es herrschen also perfekte Bedingungen, um ein Silvesterfeuerwerk zu bestaunen. Am 1. Januar wird es dann voraussichtlich etwas wärmer. Zwischen drei und fünf Grad sind möglich. Auch das sonnige Wetter sollte sich voraussichtlich halten können.

In den Bergen herrscht allerdings nach wie vor akuter Schneemangel. Ob es für die Skigebiete schon in dieser Woche Entlastung geben wird, ist noch unklar. «Schnee ist bis jetzt kein Thema, höchstens am Wochenende», meint Perret. «Dafür lassen sich aktuell aber keine verlässlichen Prognosen erstellen.»