40'000 Haushalte ohne Strom
Winter-Wahnsinn in Skandinavien - wegen Sturm Johannes

Schweden und Norwegen kämpfen mit den Folgen von Wintersturm Johannes. 40'000 Haushalte sind ohne Strom, Verkehr und Fährbetrieb massiv gestört. Orkanartige Winde beeinträchtigen auch Finnland.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Viel Schnee und ein eisiger Sturm: Tausende Haushalte in Skandinavien sind ohne Strom.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Wintersturm Johannes verursacht Stromausfälle und Verkehrsprobleme
  • In Schweden erreichten Windgeschwindigkeiten Hurrikan-Stärke
  • Zahlreiche Zugverbindungen fielen aus
  • 40'000 Haushalte in Schweden ohne Strom laut schwedischer Nachrichtenagentur TT
Wintersturm Johannes hat Tausende Haushalte in Schweden und Norwegen vom Strom abgeschnitten. Ein Mann kam ums Leben, nachdem er von einem Ast getroffen worden war.

Das frostige Wetter führte zudem zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Problemen bei Fährfahrten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. In Schweden wurden am Morgen demnach Windgeschwindigkeiten etwa in der Grössenordnung eines Hurrikans gemessen.

Flugverkehr beeinträchtigt

Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, über die Hälfte des Landes sei betroffen. 40'000 Haushalte seien ohne Strom. Etliche Zugverbindungen fielen aus. Auch Finnland war von dem Sturm betroffen, der starke Wind führte zu Beeinträchtigungen etwa im Flugverkehr.

