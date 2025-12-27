Schweden und Norwegen kämpfen mit den Folgen von Wintersturm Johannes. 40'000 Haushalte sind ohne Strom, Verkehr und Fährbetrieb massiv gestört. Orkanartige Winde beeinträchtigen auch Finnland.

Darum gehts Wintersturm Johannes verursacht Stromausfälle und Verkehrsprobleme

In Schweden erreichten Windgeschwindigkeiten Hurrikan-Stärke

Zahlreiche Zugverbindungen fielen aus

40'000 Haushalte in Schweden ohne Strom laut schwedischer Nachrichtenagentur TT Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wintersturm Johannes hat Tausende Haushalte in Schweden und Norwegen vom Strom abgeschnitten. Ein Mann kam ums Leben, nachdem er von einem Ast getroffen worden war.

Das frostige Wetter führte zudem zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Problemen bei Fährfahrten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. In Schweden wurden am Morgen demnach Windgeschwindigkeiten etwa in der Grössenordnung eines Hurrikans gemessen.

Flugverkehr beeinträchtigt

Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, über die Hälfte des Landes sei betroffen. 40'000 Haushalte seien ohne Strom. Etliche Zugverbindungen fielen aus. Auch Finnland war von dem Sturm betroffen, der starke Wind führte zu Beeinträchtigungen etwa im Flugverkehr.