Gefährlicher Wintersturm bedroht die USA

Ein schwerer Wintersturm könnte in den USA bis zu 40 Millionen Menschen in eine prekäre Lage bringen. Meteorologen warnen vor einem Bomben-Zyklon, der zu Wochenbeginn intensiven Schneefall, Eisregen und starke Windböen mit sich bringt.

Darum gehts Ein Wintersturm bedroht 40 Millionen Menschen in den USA ab Sonntag

New York City könnte durch Eisregen und gefrierenden Schnee lahmgelegt werden

Janine Enderli Redaktorin News

Ein gefährlicher Wintersturm nimmt derzeit Kurs auf die USA. Wie Meteorologen warnen, müssen sich rund 40 Millionen Amerikaner auf ein zerstörerisches Unwetter gefasst machen.

Die Auswirkungen seien vor allem am Sonntag und am Montag zu spüren. Der Wintersturm könne sich rasch in einen Bomben-Zyklon verwandeln. Dabei handelt es sich um ein sehr starkes Tiefdruckgebiet, das sich extrem schnell verstärkt.

Tausende Flüge gestrichen

Der Luftdruck fällt dabei ab, wodurch heftiger Wind, Regen oder Schnee entstehen können.

Die Meteorologen erklären gegenüber dem Nachrichtenportal «NPR», dass der bereits vorhandene Schnee in der Metropole in New York City bei sinkenden Temperaturen und einsetzendem Eisregen gefrieren könnte – was die Reisebedingungen zusätzlich erschwert.

Eisregen und Fluten

Bereits am Sonntag sorgte ein Wintersturm dafür, dass New York den Notstand ausrief. Tausende Flüge mussten gestrichen werden.

Doch nicht nur die Stadt ist betroffen. Der Bundesstaat New York bleibt nicht verschont: In Buffalo und Jamestown gibt es Flutwarnungen aufgrund der prognostizierten Niederschläge.

«Nahezu null Sicht»

Auch die Staaten Minnesota und North Dakota müssen mit Schneefällen und heftigen Windböen rechnen. Die Schneefälle könnten zu einer Art «Schneetreiben» führen, das weisse, undurchsichtige Bedingungen mit nahezu null Sicht bis Montagmorgen (Ortszeit) erzeugt, warnen Experten.

Im Nordosten gelten Winterwetterwarnungen von Pennsylvania bis nach Maine, mit Warnungen vor Eisregen von Sonntagabend bis Montag.