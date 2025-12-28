Ein Schneesturm hat zu einem Reisechaos in New York City und im Nordosten der USA geführt. Grosse Mengen Neuschnee führten zu Tausenden gestrichenen Flügen. Die Gouverneure von New York und New Jersey riefen den Ausnahmezustand aus.

Darum gehts Ein Schneesturm traf New York City und Nordosten der USA am Wochenende

9000 Flüge seit Freitag gestrichen oder verspätet laut FlightAware

Bis zu 28 Zentimeter Schnee und Ausnahmezustand in betroffenen Regionen

Marian Nadler Redaktor News

Ein heftiger Schneesturm hat eines der verkehrsreichsten Reisewochenenden des Jahres in New York City und im Nordosten der USA beeinträchtigt. Wie Sky News berichtete, hatten Meteorologen bis Samstag, 13 Uhr Ortszeit, bis zu 28 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt, wobei die grössten Schneemengen in den nördlichen Teilen der Metropolregionen New York City und New Jersey erwartet wurden. Für beide Regionen wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

In New York City fielen 11 Zentimeter Schnee – die höchste Schneemenge seit 2022. Damals waren im Central Park 20 Zentimeter Schnee gefallen. Das Unwetter führte zu erheblichen Beeinträchtigungen für Reisende. Laut FlightAware wurden seit Freitagabend mindestens 9000 Flüge gestrichen oder waren verspätet.

Ausnahmezustand ausgerufen

Die Flughäfen John F. Kennedy International, Newark Liberty International und LaGuardia gaben in den sozialen Medien Schneewarnungen heraus und warnten vor weiteren möglichen Flugausfällen.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul (67), sagte am Freitag in einer Erklärung: «Ich appelliere an alle, die lokalen Wettervorhersagen zu verfolgen und unnötige Reisen zu vermeiden. Wenn Sie reisen müssen, planen Sie im Voraus, fahren Sie langsam und rechnen Sie mit ausreichend Zeit, um sicher an Ihr Ziel zu gelangen.»

Die Gouverneurin von New Jersey, Tahesha Way (55), schrieb ebenfalls am Freitag auf der Plattform X: «Aufgrund des schweren Schneesturms und der damit verbundenen Gefahr von Eisglätte und Glätte habe ich ab heute Nachmittag den Ausnahmezustand im gesamten Bundesstaat ausgerufen. Bitte verfolgen Sie die offiziellen Meldungen und bleiben Sie von den Strassen fern, ausser es ist unbedingt notwendig. Bleiben Sie gesund, New Jersey!»