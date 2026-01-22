Der ukrainische Präsident Selenski entschied sich nach langem Zögern doch noch für eine Reise in die Schweiz – wird ein Treffen mit Trump den stockenden Friedensplan voranbringen? Blick tickert die Rede des Kiewer Regierungschefs im Anschluss live.

Grönland-Streit verdrängte Ukraine-Krieg aus den Schlagzeilen am WEF

Selenski noch nicht aufgetaucht Während US-Präsident Donald Trump schon von einem «guten Treffen» spricht, ist von Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski noch nichts zu sehen. «Ich hatte ein gutes Treffen mit Selenski», sagte Trump konkret vor Pressevertretern im Kongresszentrum in Davos. Selenskis Rede dürfte bald beginnen. Von beiden Präsidenten wird ein Statement erwartet, wird Trump also auch auf der Bühne stehen? Wofür kam Selenski nach Davos? Erst zierte er sich, jetzt ist er doch da: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist am Donnerstag in Davos eingetroffen. Mittags trifft er sich mit US-Präsident Donald Trump. Eigentlich, so hatte er es noch Anfang der Woche gesagt, wollte Selenski nur in die Schweiz kommen, wenn konkrete Ergebnisse mit Blick auf die Verhandlungen mit Washington und Moskau in Aussicht stünden. Was also haben Trump und Selenski beschlossen? Das werden wir wohl in seiner Rede um 14.30 Uhr erfahren.

Es gibt viel Hin und Her am diesjährigen WEF: Erst Grönland-Streit, dann Grönland-Einigung, erst kommt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) nicht, dann reist er überraschend doch an. Die Frage ist: Was erhofft sich Selenski von der Schweiz-Reise?

Im Kalender dürfte sich der Ukrainische Regierungschef sicherlich das Treffen mit US-Präsident Donald Trump (79) rot angestrichen haben. Der Streit der US-Regierung mit der EU über Grönland hat den Krieg im Osten Europas in den vergangenen Tagen aus den Schlagzeilen verdrängt. Auch auf dem Weltwirtschaftsforum war der Angriffskrieg von Kremlchef Wladimir Putin (72) kein Thema mehr.

Noch zu Wochenbeginn hatte Selenski eine Anreise ausgeschlossen. Zu gross sei die Notlage aufgrund dauernder russischer Angriff und extremer Kälte. Bei einem Treffen in der Schweiz müsse es Aussicht auf konkrete Ergebnisse geben. Was hat sich nun also geändert? Das dürften nur Trump und Selenski wissen.

Durchbruch in der Schweiz?

Seit Wochen geht beim von den USA ins Spiel gebrachten Friedensplan nichts voran. Der Kreml mauert weiterhin, wo er kann. Und auch die Ukrainer sind mit vielen Vorschlägen, die Washington ohne sie und die europäischen Verbündeten mit Moskau ausgehandelt hat, nicht zufrieden.

Am Donnerstag werden Trumps Sondergesandter Steve Witkoff (68) und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner (45) nach Moskau fliegen und sich mit Putin treffen. Ein wirklicher Durchbruch ist weder nirgends in Sicht.

Was Grönland und die Ukraine unterscheidet

Donald Trump hat in der Grönland-Frage gezeigt, dass er auch für positive Überraschungen sorgen kann. Gibt es in den magischen Bergen von Davos ein Wunder, mit dem niemand rechnet?

Wenn nicht, könnte der Ukraine-Krieg wieder zum Hauptstreitthema werden. Das Problem ist: Bei Grönland hatte Trump es selbst in der Hand, eine Einigung herbeizuführen. Im Ukraine-Konflikt liegt der Ball vor allem beim störrischen Kriegsherrn in Moskau.