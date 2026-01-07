DE
«Neuer Meilenstein erreicht»
Selenski hofft auf Kriegsende bis Mitte 2026

Fortschritte in den Gesprächen mit der EU, den USA und weiteren Verbündeten schüren die Hoffnung auf Frieden. Der ukrainische Präsident spricht von einem «neuen Meilenstein» und hält ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte für möglich.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
1/4
Kremlchef Wladimir Putin hat bislang alle Friedensvorschläge abgelehnt.
Darum gehts

  • Selenski erwartet Kriegsende bis Mitte 2026 nach Fortschritten bei Friedensgesprächen
  • Frankreich und Grossbritannien prüfen Truppenentsendungen zur militärischen Friedenssicherung
  • Gipfel in Paris sichert Ukraine Sicherheitsgarantien und Waffenstillstand zu
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) schliesst angesichts von Fortschritten bei Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus. «Wir stellen fest, dass die Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern und natürlich mit den USA und allen Mitgliedern der Koalition der Willigen einen neuen Meilenstein erreicht haben», sagte Selenski bei einem Besuch in Zypern.

In der Hauptstadt Nikosia war die EU-Spitze zu Beginn der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns versammelt. «Wir sind uns bewusst, dass dieser Krieg noch während Ihrer Präsidentschaft beendet werden kann», sagte Selenski der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina zufolge bei der Zeremonie.

Moskau lehnt Friedensvorschläge ab

Gleichzeitig sagte der Präsident, dass Moskau durch Sanktionen weiter unter Druck gesetzt werden müsse, um einem Ende seines Angriffskriegs zuzustimmen. «Jeden Dollar, den Russland verliert, verliert es als Aggressor.»

Tags zuvor hatten Unterstützerländer in Paris der Ukraine Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand zugesagt. Ebenso wurden die Pläne konkreter, wie ein Frieden in der Ukraine militärisch abgesichert werden kann.

Frankreich, Grossbritannien und einige andere Länder sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Andere Staaten wie Deutschland sind zu einem Militäreinsatz für die Ukraine von aussen bereit. Die mögliche Präsenz ausländischer Truppen ist aber für Moskau bislang ein Grund, alle Friedensvorschläge abzulehnen.

