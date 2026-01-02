Ukraine evakuiert 3000 Kinder aus umkämpften Gebieten

Die ukrainischen Behörden haben die Evakuierung von über 3000 Kindern und deren Eltern aus umkämpften Gebieten in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk angeordnet.

Wegen der «schwierigen Sicherheitslage» sei beschlossen worden, mehr als 3000 Kinder sowie deren Eltern aus 44 Ortschaften in Sicherheit zu bringen, die an vorderster Front in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk liegen, erklärte der Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba am Freitag im Onlinedienst Telegram.

Russische Soldaten waren in den vergangenen Monaten in beiden Gebieten vorgerückt. Nach Angaben des Ministers gab es bereits in den letzten Dezembertagen Evakuierungen in der Region Tschernihiw im Norden des Landes. Insgesamt seien seit dem 1. Juni 2025 150'000 Menschen aus Frontgebieten in sicherere Gebiete gebracht worden, erklärte Kuleba.

Die meisten Zwangsevakuierungen von Zivilisten hatte es in den vergangenen Jahren in der Region Donezk im Osten der Ukraine gegeben, wo ein Grossteil der Kämpfe stattfand. Die russische Armee rückt aber auch in der Region Dnipropetrowsk vor, in die sie im Sommer 2025 eingedrungen war, und in die Region Saporischschja, wo die Front über lange Zeit eingefroren war.