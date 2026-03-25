Darum gehts
- Skitourengänger stürzt am Dienstag in Gletscherspalte bei Bellavista, Graubünden
- Begleiter sichern ihn mit Seil, Rega befreit ihn unverletzt
- Helikopter und Flaschenzug im Einsatz, Transport zur Rega-Basis Samedan
Glück im Unglück hatte die vierköpfige Seilschaft von Skitourengängern am Dienstagnachmittag im Gebiet des Bellavista im Kanton Graubünden. Wie die Rega am Mittwoch mitteilt, befand sich die Gruppe im Aufstieg zum Rifugio Marco e Rosa, als die Schneedecke unter einem der Tourengänger einbrach und dieser in eine Gletscherspalte stürzte.
«Dank der raschen Reaktion seiner Begleiter blieb er wenige Meter tief in der Spalte am Seil hängen», schreibt die Rega. Sie konnten ihn zwar sichern und einen weiteren Absturz verhindern, ihn selber aus der Spalte retten jedoch nicht. Aus diesem Grund alarmierten sie die Einsatzzentrale der Rega über die Rega-App.
«Vor Ort gelang es den Bergrettern, den Verunfallten mit Hilfe eines Flaschenzugs aus der Gletscherspalte zu befreien – glücklicherweise unverletzt», heisst es in der Mitteilung. Um zusätzliche sMaterial für eien Spaltenrettung zu transportieren, wurde auch ein Helikopter der Heli-Bernina aufgeboten. Die Skitourengänger wurden mit den Helikoptern zur Rega-Basis Samedan geflogen.