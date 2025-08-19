Ein Mann ist am Montag am Titlis nach einem Sturz in eine Gletscherspalte ums Leben gekommen. Wie die Obwaldner Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, war der Niederländer am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

Für den verunglückten Niederländer kam jegliche Hilfe zu spät.

Valentin Köpfli Redaktor News

Unglück am Titlis: am Montagabend ging bei der Kantonspolizei Nidwalden die Meldung einer vermissten Person ein. Ein Mann (†57) habe sich am Morgen auf eine Wanderung in das Gebiet Titlis begeben und sei bisher nicht zurückgekehrt. Die sofort eingeleitete Suche mit der Rega und der Alpinen Rettung Schweiz verlief bis spät in die Nacht erfolglos, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.

Am Dienstagmorgen wurde die Suche dann wieder aufgenommen. Der Vermisste konnte schliesslich kurz vor dem Mittag leblos in einer Spalte auf dem Galtiberggletscher aufgefunden und geborgen werden.