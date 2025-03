Am Montagnachmittag stürzte ein Skitourengänger im Gebiet der Jungfrau in eine Gletscherspalte. Verunfallter musste ins Spital.

Im Gebiet der Jungfrau stürzte ein Skitourengänger am Montagnachmittag in eine 25 Meter tiefe Gletscherspalte. Air-Glaciers konnte den Verunfallten gemeinsam mit einer Crew der Air Zermatt und drei Bergführern retten, teilt Air-Glaciers am Dienstag mit.

Wie es in der Mitteilung heisst, ging der Notruf kurz vor 14 Uhr ein. «Die Crew machte sich umgehend auf den Weg zum Unfallort beim Louwitor», schreibt Air-Glaciers. Zur selben Zeit wurde sogleich ein Helikopter der Air Zermatt und speziell ausgebildete Bergführer aufgeboten.

Wie Air-Glaciers mitteilt, konnte der Verunfallte mithilfe eines Dreibeins aus der tiefen Gletscherspalte geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er verletzt und unterkühlt in ein Spital gebracht.