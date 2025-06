Am Donnerstagmittag stand der Flemxpress bei Flims GR für mehr als eineinhalb Stunden still. Techniker begaben sich auf Ursachenforschung.

«Sie sollen die Scheissbahn endlich in den Griff bekommen!»

«Sie sollen die Scheissbahn endlich in den Griff bekommen!»

Blick-Leser (42) steckte in Flimser Flemxpress fest

1/2 Der Flemxpress stand am Donnerstagmittag plötzlich still. Die Ursache ist noch unklar. Foto: Leserreporter

Darum gehts Flemxpress in Flims GR stand über 1,5 Stunden still

Evakuation per Helikopter wurde erwogen, Bahn lief plötzlich wieder

Fahrt zur Bergstation kostet Erwachsene 105 Franken, Kinder 52.50 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Erst machte der neue Flemxpress in Flims GR mit den hohen Preisen Schlagzeilen, nun kam es am Donnerstagmittag auch noch zu einem technischen Problem. Die Bergbahn stand still. Das berichtete ein Leserreporter (42). «Seit über 2 Stunden stecken wir im Flemxpress fest! Technische Probleme, wie sie sagen», meldete er.

Mediensprecherin Martina Calonder von der Betreiberfirma Weisse Arena Gruppe bestätigt auf Anfrage, dass der Flemxpress am Donnerstagmittag für über 1,5 Stunden lang still stand. «Die Ursache konnte noch nicht gefunden werden. Wir wissen noch nicht, woran es liegt», teilt sie mit. Techniker sind im Einsatz.

Weisse Arena Gruppe verlangt happige Preise

Zunächst habe eine Evakuation via Helikopter im Raum gestanden, gegen 13.40 Uhr lief die Bahn aber dann plötzlich wieder. Die Insassen der Gondeln konnten diese somit kurz darauf verlassen.

«Ich bin gerade ausgestiegen. Wir haben als Entschädigung einen Gutschein in Höhe von 20 Franken bekommen», meldete der Leserreporter gegen 14 Uhr. «Auf die Frage, woran es lag, kam nur Schulterzucken zurück», schob er nach und ärgerte sich: «Sie sollen die Scheissbahn endlich in den Griff bekommen! Es ist eine Katastrophe.»

Es sei bereits das zweite Mal, dass er in der Bahn steckenblieb. Zuletzt erlebte er im Winter eine Panne mit. «Die Verantwortlichen sollen endlich einsehen, dass sie zurücktreten sollen», forderte er.

Die Preise für den neuartigen Flemxpress in Flims sorgten jüngst für Aufregung. Eine Fahrt zur Bergstation Nagens Sura und zurück kostet für Erwachsene 105 Franken, für Kinder 52.50 Franken. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Bergbahnen deutlich höher.