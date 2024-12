1/6 Der Flemxpress in Flims GR befährt seit kurzem zwei neue Etappen. Foto: keystone-sda.ch

Die innovative Gondelbahn – der Flemxpress – im Skigebiet Flims Laax GR befährt seit dem 13. Dezember zwei neue Etappen. Doch der Betrieb sorgt bei einigen Gästen für Ärger: «Es fährt so alle Schaltjahre ein Gondeli», sagt ein Blick-Leser (59), der in Flims GR in den Skiferien ist. Die Bahn würde zwei Drittel der Betriebszeit stillstehen.

Der Leser hätte auch mit anderen verärgerten Skifahrenden gesprochen. Einige hätten nicht bis nach Segnes – eines der neuen Ziele, die die Bahn ansteuert – fahren können und wurden wieder nach unten geschickt.

Weltneuheit im Testbetrieb

Obwohl die Gondel schon fährt, handelt es sich aber nach wie vor um einen Testbetrieb, wie die Medienstelle Laax betont. «Die Kennzeichnung vor Ort als Testbetrieb dient als Hinweis für die Gäste, dass die Ansteuerung ihres Ziels aufgrund des Testbetriebs womöglich etwas länger dauern kann», so ein Sprecher.

Denn beim Seilbahnsystem Ropetaxi handelt es sich um eine Weltneuheit, die das erste Mal in Flims zum Einsatz kommt. Ein Prototyp also. «Der Testbetrieb der beiden neuen Sektionen ist geprägt von Beobachtungen des Personenflusses in den Stationen, der Optimierung der Disposition der Gondeln und der Bewältigung des Personenaufkommens», so der Sprecher weiter.

Das Spezielle am Flemxpress: Die Gäste können vor dem Einsteigen aussuchen, bis wo sie fahren möchten. Darauf bringt der Gondelwagen einen dann ans Ziel. Ihr Debüt machte die Gondelbahn im Dezember 2023. Auch damals lief nicht alles reibungslos.

Wetter erschwert Betrieb

In den letzten Tagen hätten zudem der starke Schneefall und die hohen Windgeschwindigkeiten den Betrieb der Bahn erschwert, betont die Medienstelle. Am 25. Dezember konnte der Bahnbetrieb erst mit Verspätung aufgenommen werden. Wegen einer erhöhten Lawinengefahr mussten erst einige Schneemassen mittels Sprengungen gelöst werden.

Doch dem Skispass in Flims steht trotzdem nichts im Weg: Ins Skigebiet gelangen Schneesportbegeisterte auch über andere Seilbahnen. Aktuell sind rund die Hälfte der über 200 Pistenkilometer befahrbar.