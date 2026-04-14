Opferanwälte nach Férauds Befragung nicht überzeugt

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Elf Stunden. So lange dauerte die Befragung von Gemeindepräsi Nicolas Féraud am Montag in Sitten. Nach der Anhörung äusserte sich Férauds Anwalt, Christian Delaloye, vor einigen Medienvertretern zum Zustand seines Klienten. Er sei «erschöpft nach einer schwierigen Tortur», aber auch «erleichtert, dass er einige Dinge richtigstellen konnte», zitiert die Westschweizer Zeitung «Le Temps» den Anwalt.

Wie mein Kollege Mattia Jutzeler bereits gestern in diesem Ticker beleuchtete, hatte Féraud angegeben, erst nach der Brandkatastrophe von den fehlenden Kontrollen im Le Constellation erfahren zu haben.

Férauds Darstellung gestern stand im völligen Widerspruch zu den Aussagen anderer Behördenmitglieder. Er gab an, «immer stolz» auf den Sicherheitsdienst der Gemeinde gewesen zu sein. Der ehemalige Sicherheitschef der Gemeinde betonte jedoch bei seiner Befragung, dass in der Walliser Gemeinde grosser Personalmangel geherrscht habe.

Vertreter der Zivilparteien äusserten sich nach der Anhörung skeptisch: Es habe zwar «Momente der Aufrichtigkeit» gegeben, zugleich wirkten die Antworten teils nicht immer offen. «Er hat bisweilen den Eindruck erweckt, auszuweichen», so Opferanwalt Gilles-Antoine Hofstetter gegenüber «Le Temps». Für ihn sei der Weg zur Wahrheit noch lang. Anwalt Romain Jordan ergänzte: «Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin.»

Féraud, seit 2016 im Amt, muss sich wie acht weitere Beschuldigte – darunter das Betreiberpaar Moretti – wegen fahrlässiger Brandstiftung, Körperverletzung und Tötung verantworten.