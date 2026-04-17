Nur 20 Prozent der Gebäude wurden kontrolliert

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Die Gemeinde Crans-Montana steht zunehmend im Fokus der Justiz. Nach der Anklage gegen Jacques und Jessica Moretti, die Betreiber der Bar «Le Constellation», die in Flammen aufging und 41 Todesopfer sowie 115 Verletzte forderte, hat die Walliser Staatsanwaltschaft nun auch das Verhalten der Gemeindebehörden ins Visier genommen.

Wie «24 Heures» berichtet, werden immer mehr Fälle von möglichen «schweren Versäumnissen» im Bereich des Brandschutzes bekannt. Jahresberichte des Sicherheitsdienstleiters aus den Jahren 2018 bis 2020 belegen zum Beispiel erhebliche Defizite. Nur 20 Prozent der Gebäude wurden überprüft, während 300 Objekte sowie zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte unkontrolliert blieben.

Die mangelhafte Organisation der Gemeinde wurde auch in einem Audit von 2023 kritisiert, das auf Führungsprobleme, unzureichende Ressourcen und eine Abkopplung von den operativen Erfordernissen hinweist.

Eine Kernfrage der Ermittlungen lautet: Hätte die Tragödie im «Constellation» verhindert werden können? So wurde beispielsweise 2015 kurz vor der Eröffnung der Bar eine hochentzündliche Schaumstoffisolierung an der Decke angebracht – und über zehn Jahre lang nicht beanstandet. Auch war die als Notausgang deklarierte Tür zum Zeitpunkt der Katastrophe verschlossen. Warum solche Sicherheitsrisiken toleriert wurden, bleibt ungeklärt.