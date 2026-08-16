Ein Brand an der Rue du Château in Romont FR führte zur Festnahme von drei Jugendlichen. Sie sollen in eine Serie von Bränden seit Juni 2026 verwickelt sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Romont FR brannte am Freitag Abfall neben einem Friedhof

Drei minderjährige Verdächtige, darunter ein Ukrainer (16), wurden festgenommen

Die Brände betreffen Romont seit Juni 2026, Ermittlungen laufen weiter

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, gegen 21.30 Uhr, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg informiert, dass an der Rue du Château in Romont, in der Nähe des Friedhofs, ein Brand am Strassenrand ausgebrochen war. Feuerwehr und Polizei rückten sofort zum Einsatzort aus.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Brand bereits teilweise von einem Chauffeur der Freiburger Verkehrsbetriebe unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer anschliessend vollständig.

Ukrainer und Schweizer festgenommen

Erste Ermittlungen ergaben, dass auf dem Boden liegender Abfall in Brand gesetzt worden war. Das Feuer hatte sich insbesondere auf eine Böschung und einen Baumstumpf ausgebreitet. Verletzte gab es keine, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntag mitteilt.

Die noch am selben Abend durchgeführten Ermittlungen führten zur Identifizierung von drei minderjährigen Verdächtigen. Es handelt sich um einen 16-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, der in der Region wohnt, sowie um zwei 15-jährige Schweizer Staatsangehörige, die in der Region beziehungsweise im Kanton Waadt wohnhaft sind.

Jugendgericht befasst sich mit Teenie-Brandstiftern

Am Samstag wurden die drei mutmasslichen Täter im Zuge weiterer Ermittlungsmassnahmen von Ermittlern der Sicherheitspolizei angehalten und vorläufig festgenommen. Alle drei gaben zu, in unterschiedlichem Ausmass an der Serie von Bränden beteiligt gewesen zu sein, die die Stadt Romont seit Juni 2026 heimgesucht hat.

Die Brandserie in Romont FR seit dem 21. Juni 2026 21. Juni 2026: Brandausbruch in der Primarschule

24. Juni 2026: Spuren eines Brandherdes in den öffentlichen Toiletten des Tour Boyer

28. Juni 2026: Brand in den öffentlichen Toiletten des Tour Boyer

30. Juni 2026: Brand in der Sporthalle Les Avoines

14. August 2026: Brand am Strassenrand in der Rue du Château. 21. Juni 2026: Brandausbruch in der Primarschule

24. Juni 2026: Spuren eines Brandherdes in den öffentlichen Toiletten des Tour Boyer

28. Juni 2026: Brand in den öffentlichen Toiletten des Tour Boyer

30. Juni 2026: Brand in der Sporthalle Les Avoines

14. August 2026: Brand am Strassenrand in der Rue du Château. Mehr

Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die genauen Umstände jedes einzelnen Vorfalls und den Grad der Beteiligung jeder Person festzustellen. Die drei mutmasslichen Täter werden beim Jugendgericht angezeigt.