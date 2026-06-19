Darum gehts
- Raubüberfall in Vuadens FR: Vier Jugendliche bedrohten Frau
- Täter fesselten Opfer, besprühten es mit Pfefferspray und stahlen Bargeld
- Drei Täter in U-Haft, Beute teilweise gesichert, Anzeige bei Behörden
Am 6. Juni, kurz vor 1 Uhr, kam es in einer öffentlichen Einrichtung in Vuadens FR zu
einem Raubüberfall. Das berichtet die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung.
Drei Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren bedrohten eine Frau (31) mit einem Messer, während die vierte Person in der Nähe in einem Auto wartete. Anschliessend fesselten sie das Opfer und besprühten es mit Pfefferspray, bevor sie sich mehrere Tausend Franken aus dem Tresor schnappten und die Flucht ergriffen.
Drei Täter in Untersuchungshaft
Mittlerweile konnten die mutmasslichen Täter identifiziert werden. Es handelt sich um je einen
Staatsangehörigen aus der Schweiz, aus Eritrea, aus dem Kongo und aus Spanien. Sie alle wohnen in der Region und konnten einige Tage nach der Tat ausfindig gemacht werden.
Nach der Einvernahme wurden sie vorläufig festgenommen. Drei von ihnen wurden danach zu
Ermittlungszwecken in Untersuchungshaft genommen. Ein Teil der Beute konnte sichergestellt
werden. Die vier mutmasslichen Täter werden beim Jugendstrafgericht sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.