Am 6. Juni überfielen vier junge Männer in Vuadens FR eine Frau in einer öffentlichen Einrichtung. Sie bedrohten sie mit einem Messer, raubten Tausende Franken und flüchteten. Drei Verdächtige sitzen nun in Untersuchungshaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raubüberfall in Vuadens FR: Vier Jugendliche bedrohten Frau

Täter fesselten Opfer, besprühten es mit Pfefferspray und stahlen Bargeld

Drei Täter in U-Haft, Beute teilweise gesichert, Anzeige bei Behörden

Marian Nadler Redaktor News

Am 6. Juni, kurz vor 1 Uhr, kam es in einer öffentlichen Einrichtung in Vuadens FR zu

einem Raubüberfall. Das berichtet die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung.

Drei Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren bedrohten eine Frau (31) mit einem Messer, während die vierte Person in der Nähe in einem Auto wartete. Anschliessend fesselten sie das Opfer und besprühten es mit Pfefferspray, bevor sie sich mehrere Tausend Franken aus dem Tresor schnappten und die Flucht ergriffen.

Drei Täter in Untersuchungshaft

Mittlerweile konnten die mutmasslichen Täter identifiziert werden. Es handelt sich um je einen

Staatsangehörigen aus der Schweiz, aus Eritrea, aus dem Kongo und aus Spanien. Sie alle wohnen in der Region und konnten einige Tage nach der Tat ausfindig gemacht werden.

Nach der Einvernahme wurden sie vorläufig festgenommen. Drei von ihnen wurden danach zu

Ermittlungszwecken in Untersuchungshaft genommen. Ein Teil der Beute konnte sichergestellt

werden. Die vier mutmasslichen Täter werden beim Jugendstrafgericht sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.