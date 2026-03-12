Ein 65-jähriger Schweizer zündete sich am Dienstag in einem Postauto in Kerzers FR selbst an. Insgesamt starben sechs Menschen. Nun wird bekannt: Der Täter lebte zuvor zurückgezogen in einem Camper. Er verlor zunehmend das Vertrauen in den Staat.

Das ist über den Postauto-Täter von Kerzers bekannt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 65-Jähriger zündete sich Dienstag in einem Postauto in Kerzers an

Täter lebte isoliert im Camper, misstraute Staat und erhielt Betreibungen

Mindestens acht Adressen in 20 Jahren, Spital meldete ihn als vermisst

Janine Enderli Redaktorin News

Erneut erschütterte eine schreckliche Tragödie die Schweiz. Am Dienstag zündete sich ein 65-jähriger Schweizer in einem Postauto in Kerzers FR und riss dabei fünf weitere Menschen in den Tod.

Nun zeigen Recherchen des «Tagesanzeigers»: Der 65-Jährige lebte seit vier Jahren in einem Camper, parkiert auf einem Bauernhof im Berner Seeland.

Betreibungen und Misstrauen in den Staat

Der ehemalige Lastwagenfahrer galt als zurückhaltend und freundlich, sagt eine Anwohnerin zur Zeitung. Doch zuletzt plagten ihn offenbar gesundheitliche Probleme: Er konnte kaum noch aufrecht gehen, wie der Hofbesitzer berichtet.

Sein Briefkasten sei voll mit Betreibungen und Vorladungen gewesen. Laut seinem Vermieter habe der Mann zudem zunehmend dem Staat misstraut: «Er hat sich darüber aufgeregt, dass dieser sich ‹um die Ausländer kümmert, aber nicht um mich›», zitiert der «Tagesanzeiger» den Mann. Schliesslich habe er sich immer weiter in seine eigene Welt zurückgezogen.

1:00 Postauto komplett ausgebrannt: So sieht die Unfallstelle nach der Löschung aus

Standplatz gekündigt

Im Januar 2026 wurde ihm schliesslich der Standplatz gekündigt, bis Ende März sollte er das Gelände verlassen.

Seine Lebensumstände waren prekär. In den letzten 20 Jahren war er an mindestens acht verschiedenen Adressen gemeldet. Kürzlich habe er sich freiwillig im Spital Aarberg gemeldet, um sich wegen gesundheitlicher Probleme behandeln zu lassen.

Spital warnte Polizei

Noch bleiben viele Fragen, zu dem, was in Kerzers passiert ist, offen. Klar ist: Am Dienstagmittag verschwand der 65-Jährige aus einem Spital. Die Klinik meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet. Auch die Familie des Mannes wurde befragt, darunter seine zwei Kinder. Ohne Erfolg.

Am Abend kam es dann zur schrecklichen Tat.