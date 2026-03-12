Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Täter (65) zündete am 10. März in Kerzers ein Postauto an
- Er war zuvor wegen körperlicher Probleme freiwillig in Berner Spital
- Gemäss Kantonspolizei Bern keine Hinweise auf psychische Erkrankung
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Janine EnderliRedaktorin News
Nach der Tragödie von Kerzers FR kommen neue Details ans Licht. Wie «SRF News» unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern berichtet, hielt sich der Täter (†65) vor der Tat in einem Berner Spital auf. Es soll sich dabei aber um ein körperliches und nicht um ein psychisches Problem gehandelt haben.
«Der Mann war freiwillig aufgrund eines medizinischen Problems im Spital. Es handelte sich dabei also um ein körperliches und nicht um ein psychisches Problem», zitiert SRF die Polizei. Der Schweizer hatte das Postauto am Dienstagabend in Brand gesetzt. Zuvor hatte er sich selbst angezündet. Insgesamt starben bei dem Brand sechs Menschen, fünf wurden verletzt.
0:35
Postauto-Drama in Kerzers FR:Familie filmt Inferno direkt vor dem Stubenfenster