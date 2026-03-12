DE
FR
Abonnieren
Warum konnten die Opfer nicht aus dem Bus aussteigen?
1:10
Frage an Polizei:Warum konnten die Opfer nicht aus dem Bus aussteigen?

Neue Details zur Tragödie
Täter von Kerzers FR war wegen körperlicher Probleme im Spital

Nach der Tat in Kerzers FR wird bekannt: Der Täter (†65) war zuvor wegen eines körperlichen Problems freiwillig in einem Berner Spital.
Publiziert: 14:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
Die Tat ereignete sich am Dienstag in Kerzers. Die Menschen legten am Ort des Geschehens Blumen nieder.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Täter (65) zündete am 10. März in Kerzers ein Postauto an
  • Er war zuvor wegen körperlicher Probleme freiwillig in Berner Spital
  • Gemäss Kantonspolizei Bern keine Hinweise auf psychische Erkrankung
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Nach der Tragödie von Kerzers FR kommen neue Details ans Licht. Wie «SRF News» unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern berichtet, hielt sich der Täter (†65) vor der Tat in einem Berner Spital auf. Es soll sich dabei aber um ein körperliches und nicht um ein psychisches Problem gehandelt haben. 

«Der Mann war freiwillig aufgrund eines medizinischen Problems im Spital. Es handelte sich dabei also um ein körperliches und nicht um ein psychisches Problem», zitiert SRF die Polizei. Der Schweizer hatte das Postauto am Dienstagabend in Brand gesetzt. Zuvor hatte er sich selbst angezündet. Insgesamt starben bei dem Brand sechs Menschen, fünf wurden verletzt. 

Familie filmt Inferno direkt vor dem Stubenfenster
0:35
Postauto-Drama in Kerzers FR:Familie filmt Inferno direkt vor dem Stubenfenster
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen