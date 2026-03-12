Nach der Tat in Kerzers FR wird bekannt: Der Täter (†65) war zuvor wegen eines körperlichen Problems freiwillig in einem Berner Spital.

Nach der Tragödie von Kerzers FR kommen neue Details ans Licht. Wie «SRF News» unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern berichtet, hielt sich der Täter (†65) vor der Tat in einem Berner Spital auf. Es soll sich dabei aber um ein körperliches und nicht um ein psychisches Problem gehandelt haben.

«Der Mann war freiwillig aufgrund eines medizinischen Problems im Spital. Es handelte sich dabei also um ein körperliches und nicht um ein psychisches Problem», zitiert SRF die Polizei. Der Schweizer hatte das Postauto am Dienstagabend in Brand gesetzt. Zuvor hatte er sich selbst angezündet. Insgesamt starben bei dem Brand sechs Menschen, fünf wurden verletzt.