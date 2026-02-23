DE
FR
Abonnieren

Folgen der «Zuwanderungskrise»
Zürcher SVP fordert Deutschtest vor der Einschulung

Im Kanton Zürich sollen Kinder vor der Einschulung künftig einen Deutschtest ablegen müssen. Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen sollen zunächst in spezielle Klassen kommen. Dies fordert die SVP in einem Vorstoss im Kantonsrat.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Kommentieren
Vor der Einschulung zum Deutschtest: Die Zürcher SVP fordert, dass Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen zuerst in eine spezielle Klasse kommen.
Foto: CHRISTIAN BEUTLER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Vorstoss ist Teil eines Vorstoss-Pakets zur Zuwanderung, welches die Partei demnächst im Zürcher Kantonsrat einreichen will. Mit den Vorstössen sollen die Folgen der «Zuwanderungskrise» im Kanton Zürich bekämpft werden, wie die SVP des Kantons Zürich am Montag mitteilte.

Zur Feststellung der Deutschkenntnisse fordert die Partei kantonal einheitliche Tests. Kinder, die das vorgegebene Niveau nicht erreichen, sollen speziellen Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ) Regelklassen zugeteilt werden. Nach Erreichen des Mindestniveaus sollen sie in eine Regelklasse umgeteilt werden.

Bildungsniveau soll steigen

Im aktuellen System werden Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen den Regelklassen zugeteilt und erhalten ergänzend dazu DaZ-Unterricht.

Die SVP erhofft sich von der vorgeschlagenen Änderung, dass das Bildungsniveau in den Regelklassen steigt und die DaZ-Ressourcen wirksamer eingesetzt werden können.

Mehr zur SVP
SVP-Präsident Marcel Dettling: «Die Schweiz verlottert»
Schule im Fokus
SVP-Präsident Marcel Dettling: «Die Schweiz verlottert»
JSVP schmeisst Mitglied raus – weil er nicht Schweizer ist
Eklat bei Zürcher JSVP
Mitglied kassiert Rausschmiss – weil er kein Schweizer ist
«Wettbewerb gehört dazu – das sollte gerade Odermatt wissen»
Mit Video
SVP-Rutz kontert SRG-Werbung
«Gerade Odermatt sollte wissen: Wettbewerb gehört dazu»
Bürgerliche warnen vor mehr Schulden
Gegen Klimafonds-Initiative
Bürgerliche warnen vor mehr Schulden
So will Rösti die eigene Partei bekämpfen
Mit Video
Abstimmung am 8. März
So will Rösti bei der SRG-Initiative seine Partei bekämpfen

Sitzzuteilung im Kantonsrat

Ein weiterer Vorstoss, den die Partei am Montag ankündigte, fordert, dass in der Kriminalstatistik nicht nur ausgewiesen wird, wie viele Ausländerinnen und Ausländer unter den Beschuldigten sind, sondern auch, wie viele Eingebürgerte.

Der dritte und letzte Vorstoss schliesslich will erreichen, dass für die Sitzzuteilung im Kantonsrat nicht die Zahl der Einwohnenden in den Wahlbezirken, sondern sie Zahl der Stimmberechtigten massgeblich ist.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen