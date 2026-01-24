DE
Schule im Fokus
SVP-Präsident Marcel Dettling: «Die Schweiz verlottert»

Im Zentrum der SVP-Delegiertenversammlung am Samstag steht die Volksschule. «Die Schweizer Bevölkerung will eine andere Politik», sagt Dettling überzeugt.
Publiziert: 12:05 Uhr
SVP-Präsident Marcel Dettling warnte vor den Delegierten in Näfels vor der «Verlotterung» der Schweiz.
Darum gehts

  • SVP-Präsident Dettling warnt in Näfels vor «Verlotterung der Schweiz»
  • Volksschule als Hauptthema
  • Parolenfassung für Abstimmungen am 8. März geplant
SVP-Präsident Marcel Dettling hat am Samstag an der Delegiertenversammlung in Näfels GL vor der «Verlotterung der Schweiz» gewarnt. Um dies zu verhindern, müsse die verlotterte Elite abgewählt und «entfernt» werden.

«Migrantenmobs» mit Feuerwerkskörpern, Asyl-Chaos und linksgrüne Hamas-Sympathisanten: Dettling listete in seiner Eröffnungsrede eine ganze Reihe von Themen auf, welche seiner Ansicht nach die «Verlotterung» der Schweiz illustrieren.

Volksschule ist Hauptthema

«Die Schweizer Bevölkerung will eine andere Politik», zeigte sich der SVP-Präsident überzeugt. «Wir müssen die Verlotterung der Schweiz stoppen.» Deshalb müsse die SVP in den Gremien vertreten sein, im Bundesrat und in den Parlamenten.

Hauptthema der Delegiertenversammlung ist ein neues Positionspapier zum Thema Volksschule. Diese sieht die SVP - hauptsächlich wegen der Zuwanderung - im freien Fall. Am Nachmittag werden die Delegierten noch Parolen für die Abstimmungen am 8. März fassen.

