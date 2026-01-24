Im Zentrum der SVP-Delegiertenversammlung am Samstag steht die Volksschule. «Die Schweizer Bevölkerung will eine andere Politik», sagt Dettling überzeugt.

Volksschule als Hauptthema

SVP-Präsident Marcel Dettling hat am Samstag an der Delegiertenversammlung in Näfels GL vor der «Verlotterung der Schweiz» gewarnt. Um dies zu verhindern, müsse die verlotterte Elite abgewählt und «entfernt» werden.

«Migrantenmobs» mit Feuerwerkskörpern, Asyl-Chaos und linksgrüne Hamas-Sympathisanten: Dettling listete in seiner Eröffnungsrede eine ganze Reihe von Themen auf, welche seiner Ansicht nach die «Verlotterung» der Schweiz illustrieren.

«Die Schweizer Bevölkerung will eine andere Politik», zeigte sich der SVP-Präsident überzeugt. «Wir müssen die Verlotterung der Schweiz stoppen.» Deshalb müsse die SVP in den Gremien vertreten sein, im Bundesrat und in den Parlamenten.

Hauptthema der Delegiertenversammlung ist ein neues Positionspapier zum Thema Volksschule. Diese sieht die SVP - hauptsächlich wegen der Zuwanderung - im freien Fall. Am Nachmittag werden die Delegierten noch Parolen für die Abstimmungen am 8. März fassen.