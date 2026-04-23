Das Wochenende lockt mit warmem Wetter und viel Sonne. Zeit also, die Sandalen einzulaufen. Aber Vorsicht: Die Übergangsjacke sollte noch nicht eingelagert werden.

Das Wochenende trumpft mit viel Sonne und wenig Wind auf

Das Wochenende trumpft mit viel Sonne und wenig Wind auf

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donnerstag bis Samstag wird das Wetter sonnig mit bis zu 25 Grad im Tessin

Morgens ist eine Jacke nötig, nachmittags T-Shirt ausreichend

Temperaturen nächste Woche kühler – Regen bleibt trotzdem selten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Angela Rosser Journalistin News

Nach dem vergangenen Prachtwochenende mag die aktuelle Abkühlung etwas irritierend sein. Für die letzten beiden Arbeitstage und das kommende Wochenende gibt Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteo News, aber Entwarnung.

«Freundlich ist eigentlich noch untertrieben», sagt er im Gespräch mit Blick. Am Donnerstag erwarten uns nämlich rund 19 bis 20 Grad, am Freitag 21 bis 22 Grad und am Samstag kann man sich sogar über bis zu 23 Grad freuen. «Im Tessin wird es mit 23 bis 25 Grad fast schon frühsommerlich», sagt Marquardt.

Jacke am Morgen – kurzärmlig am Nachmittag

Am Donnerstag sei die Bise immer noch spürbar, wenn auch schwächer als noch am Mittwoch, und nehme gegen Freitag und Samstag immer weiter ab. Der Wetterexperte gibt auch Outfit-Tipps. «Am Morgen braucht es schon noch eine Jacke, aber ab dem späten Vormittag hat die Sonne richtig Kraft.» Am Nachmittag reiche dann vielerorts gar das T-Shirt, sagt er.

Die Schweiz bleibt also noch etwas im Frühlingsmodus – zumindest bis nächste Woche. Dann sieht es nach etwas mehr Wolken aus. «Es wird etwas wechselhafter», so Marquardt.

Regen bleibt die Ausnahme

Besonders am Dienstag könnten sich Wolken auftürmen, vereinzelt sind sogar Gewitter drin. Entwarnung gibt es trotzdem: «Komplett verregnet wird es nicht.» Und im Flachland bleibe Regen die Ausnahme.

«Mittwoch und Donnerstag nimmt der Hochdruckeinfluss wieder zu. Allerdings zieht auch die Bise deutlich an und führt kühlere Luft zu uns», so Marquardt. Die Temperaturen gehen also zurück, «schweinekalt» werde es aber nicht. Sie bleiben gemäss aktuellem Modell noch so bei 15 bis 17 Grad.

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Nächstes Wochenende noch auf der Kippe

Ein kleiner Unterschied zeigt sich zwischen Norden und Süden. Während es auf der Alpennordseite meist sonnig bleibe, bilden sich im Süden häufiger Quellwolken – mit leicht erhöhtem Schauerrisiko.

Unterm Strich bleibe das Wetter aber ziemlich entspannt. Es seien keine «furchtbaren Wetterkapriolen» zu erwarten. Und nächstes Wochenende? Da sei es schwierig, ins Detail zu gehen, sagt Marquardt. «Es ist noch etwas zu weit weg, da kann sich noch einiges ändern.» Bleibt also zu hoffen, zumindest für Menschen in den Kantonen, in denen der 1. Mai als Feiertag gilt, dass der Frühling auch da noch mal ordentlich Gas gibt.