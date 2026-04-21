Ob Panorama am Genfersee, Wasservielfalt in der Gruyère-Region, maritimes Flair am Bodensee oder historische Naturerlebnisse am Vierwaldstättersee – bei diesen Ausflügen beginnt deine Auszeit schon im Zug. Das Beste: Du profitierst dabei von attraktiven Sparangeboten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frühlingsausflüge in der Schweiz: ÖV-Reisen mit spektakulären Landschaften und Attraktionen

Erlebnistipps für Genfersee, La Gruyère, Bodensee und Vierwaldstättersee

Mitfahrbillett: Deine Begleitung reist für nur 39 Franken mit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SBB

Im ÖV gehört die Zeit dir. Du kannst lesen, spielen, plaudern oder einfach die Seele baumeln lassen. Schau aus dem Fenster, wie die Landschaft an dir vorbeizieht, lies ein Buch oder hör deine Lieblings-Playlist. Besonders schön ist eine Zugfahrt im Frühling. Die Schweiz hat dann ein besonderes Leuchten – vor allem dort, wo das Wasser die Hauptrolle spielt. Hier gibt es vier Ausflugsregionen, bei denen der Weg genauso spannend ist wie die Attraktionen am Ziel. Steig ein und aus, wo immer du Lust hast!

Genfersee – wo die Riviera am schönsten glänzt

Diese Zugfahrt führt entlang einer der schönsten Strecken der Schweiz direkt ans Ufer des Genfersees und in die historischen Zentren von Vevey, Montreux und Villeneuve.

Die Fahrt mit dem RegioExpress von Lausanne Richtung Villeneuve ist ein Erlebnis für die Augen. Kleiner Tipp: Setz dich in Fahrtrichtung rechts, um den Logenplatz mit Blick auf das tiefe Blau des Lac Léman und die schneebedeckten Gipfel der Alpen zu ergattern. Entlang der Strecke erwarten dich mehrere Highlights.

Kultur und Geschichte in Vevey: In nur 14 Minuten ab Lausanne tauchst du in den mediterranen Charme der Altstadt ein. Schlendere durch schmale Gassen zu den kunstvollen Brunnen und lass dich an der Uferpromenade von der berühmten, im See stehenden Gabel oder der Chaplin-Statue zu einem Erinnerungsfoto verleiten.

In nur 14 Minuten ab Lausanne tauchst du in den mediterranen Charme der Altstadt ein. Schlendere durch schmale Gassen zu den kunstvollen Brunnen und lass dich an der Uferpromenade von der berühmten, im See stehenden Gabel oder der Chaplin-Statue zu einem Erinnerungsfoto verleiten. Filmgeschichte in Chaplin’s World: Nur eine kurze Fahrt mit dem Bus (14 Min.) und du stehst im einstigen Reich von Charlie Chaplin. Im Manoir de Ban verbinden sich Filmgeschichte und Parkidylle zu einem besonderen Erlebnis. Das Beste: Wenn du mit dem ÖV anreist, profitierst du dank «Explore’n’Rail Chaplin’s World» von attraktiven Rabatten.

Nur eine kurze Fahrt mit dem Bus (14 Min.) und du stehst im einstigen Reich von Charlie Chaplin. Im Manoir de Ban verbinden sich Filmgeschichte und Parkidylle zu einem besonderen Erlebnis. Das Beste: Wenn du mit dem ÖV anreist, profitierst du dank «Explore’n’Rail Chaplin’s World» von attraktiven Rabatten. Musik in Montreux: Von Vevey aus bringt dich der RegioExpress in nur 5 Minuten nach Montreux und mitten in die Musikgeschichte. Atme die kreative Atmosphäre ein, wo einst auch Queen-Sänger Freddie Mercury Inspiration fand. Besuche seine Statue an der weltbekannten Uferpromenade oder werde bei «Queen – The Studio Experience» selbst zum Tonmeister oder zur Tonmeisterin am Mischpult.

Von Vevey aus bringt dich der RegioExpress in nur 5 Minuten nach Montreux und mitten in die Musikgeschichte. Atme die kreative Atmosphäre ein, wo einst auch Queen-Sänger Freddie Mercury Inspiration fand. Besuche seine Statue an der weltbekannten Uferpromenade oder werde bei «Queen – The Studio Experience» selbst zum Tonmeister oder zur Tonmeisterin am Mischpult. Natur in Villeneuve: Zum Ausklang wartet nach nur 4 Minuten Weiterfahrt ab Montreux die Stille. Das Naturreservat «Les Grangettes» ist ein unberührtes Juwel. Vom neuen Beobachtungsturm aus kannst du mit etwas Glück seltene Vögel entdecken und die sanfte Brise des Sees geniessen. Der Bildungspfad ist besonders familienfreundlich.

La Gruyère – Die Kraft des Wassers spüren

In der Region La Gruyère zeigt sich das Wasser von seiner wilden und gleichzeitig sanften Seite: als Energiequelle, als Naturschauspiel und als Ort der Erholung. Drei Ausflugsziele zwischen Broc und Charmey machen Wasser in all seinen Facetten erlebbar und sind bequem mit dem ÖV erreichbar.

Wasserkraft bei Electrobroc: Nur einen kurzen Fussweg vom Bahnhof Broc-Chocolaterie entfernt öffnet sich eine spannende Welt. Erlebe hautnah, wie die Kraft der Schweizer Flüsse in saubere Energie verwandelt wird – ein faszinierendes Zusammenspiel von Natur und Technik.

Nur einen kurzen Fussweg vom Bahnhof Broc-Chocolaterie entfernt öffnet sich eine spannende Welt. Erlebe hautnah, wie die Kraft der Schweizer Flüsse in saubere Energie verwandelt wird – ein faszinierendes Zusammenspiel von Natur und Technik. Rundwanderung um den Lac de Montsalvens: Dieser Stausee bei Charmey ist ein verstecktes Paradies. Auf einer gemütlichen Rundwanderung (Dauer: ca. 3 Std., Länge: ca. 9 km) spiegeln sich die grünen Wälder im ruhigen Wasser. Der perfekte Ort, um durchzuatmen und den Alltag hinter sich zu lassen. Du erreichst den Stausee von Broc-Village aus bequem mit dem Bus.

Dieser Stausee bei Charmey ist ein verstecktes Paradies. Auf einer gemütlichen Rundwanderung (Dauer: ca. 3 Std., Länge: ca. 9 km) spiegeln sich die grünen Wälder im ruhigen Wasser. Der perfekte Ort, um durchzuatmen und den Alltag hinter sich zu lassen. Du erreichst den Stausee von Broc-Village aus bequem mit dem Bus. Wellness in Les Bains de la Gruyère: Was gibt es Schöneres, als den Tag im warmen Thermalwasser ausklingen zu lassen? In Charmey verbinden sich die sprudelnden Bäder mit dem Blick auf die Greyerzer Berge zu einem besonderen Wellness-Erlebnis. Vom Lac de Montsalvens fährst du einfach noch 3 Stationen mit dem Bus weiter und steigst in Charmey, Corbettaz aus.

Aktion: Mitfahrbillett für 39 Franken Nur noch bis 29. Mai 2026: Nimm beim Reisen einen Tag lang jemanden für nur 39 Franken mit! Nur noch bis 29. Mai 2026: Nimm beim Reisen einen Tag lang jemanden für nur 39 Franken mit! Jetzt gemeinsam profitieren

Bodensee – Grenzenloses See-Feeling

Von Zürich aus erreichst du Rorschach SG in knapp 80 Minuten. Nutze die Zeit im Zug für ein Spiel mit deinen Liebsten oder geniesse einfach die Vorfreude, während du der Stadt am Bodensee entgegenrollst.

Tagesausflug nach Rorschach: Die Stadt empfängt dich mit einer eleganten Promenade. Ein Besuch im Würth Haus Rorschach verbindet moderne Kunst mit einer Architektur, die das Licht des Sees auf besondere Weise einfängt.

Die Stadt empfängt dich mit einer eleganten Promenade. Ein Besuch im Würth Haus Rorschach verbindet moderne Kunst mit einer Architektur, die das Licht des Sees auf besondere Weise einfängt. Ab aufs Schiff: Tausche die Schienen gegen Wellen. Eine Schifffahrt über den Bodensee bringt sofort Ferienstimmung und sorgt für pure Entschleunigung. Die Fahrt mit dem Schiff nach Lindau (D) dauert je nach Verbindung zwischen 60 und 100 Minuten.

Tausche die Schienen gegen Wellen. Eine Schifffahrt über den Bodensee bringt sofort Ferienstimmung und sorgt für pure Entschleunigung. Die Fahrt mit dem Schiff nach Lindau (D) dauert je nach Verbindung zwischen 60 und 100 Minuten. Abstecher nach Lindau (D): Die bayerische Inselstadt mit ihrem prachtvollen Hafen, dem stolzen Löwendenkmal und Deutschlands südlichstem Leuchtturm ist einen Abstecher wert. Die Altstadt mit Cafés und kleinen Läden strahlt Geschichte und Charme aus. Das alte Rathaus mit seiner reich bemalten Fassade ist ein architektonisches Highlight. Ebenso die tanzenden Figuren der Lindauer Marionettenoper. Alles liegt in Fussdistanz, und die S-Bahn bringt dich in einer halben Stunde ganz entspannt zurück nach Rorschach.

Vierwaldstättersee – Geschichte und Panorama pur

Die Strecke von Luzern nach Brunnen SZ bietet Postkarten-Panoramen im Minutentakt. Hier ist die S3 der Schlüssel zu einigen der geschichtsträchtigsten Orte der Zentralschweiz.

Verkehrshaus der Schweiz: Lust auf einen Ausflug ins Weltall? Im Verkehrshaus Luzern gibt es die Welt der Mobilität zu entdecken: von den ersten Dampfloks über Flugzeuge und Autos bis hin zur modernen Raumfahrt. Interaktive Stationen machen Technik erlebbar. Die S-Bahn bringt dich in nur 6 Minuten vom Bahnhof Luzern zum meistbesuchten Museum der Schweiz. Haltestelle: Luzern, Verkehrshaus. Wer es gemütlicher mag, fährt mit dem Schiff über den See oder spaziert 35 Minuten entlang der Promenade. Wer mit dem ÖV anreist, profitiert dank «Explore’n’Rail Verkehrshaus der Schweiz» von attraktiven Rabatten.

Lust auf einen Ausflug ins Weltall? Im Verkehrshaus Luzern gibt es die Welt der Mobilität zu entdecken: von den ersten Dampfloks über Flugzeuge und Autos bis hin zur modernen Raumfahrt. Interaktive Stationen machen Technik erlebbar. Die S-Bahn bringt dich in nur 6 Minuten vom Bahnhof Luzern zum meistbesuchten Museum der Schweiz. Haltestelle: Luzern, Verkehrshaus. Wer es gemütlicher mag, fährt mit dem Schiff über den See oder spaziert 35 Minuten entlang der Promenade. Wer mit dem ÖV anreist, profitiert dank «Explore’n’Rail Verkehrshaus der Schweiz» von attraktiven Rabatten. Geschichte in der «Hohlen Gasse»: Wandle auf den Spuren von Wilhelm Tell und der Schweizer Mythologie. Von Luzern aus erreichst du mit der S3 nach nur 23 Minuten den Bahnhof Immensee. Ein Spaziergang führt dich von dort durch die legendäre «Hohle Gasse» und vorbei an der Tellskapelle nach Küssnacht SZ – Geschichte erleben mitten in der Frühlingslandschaft.

Wandle auf den Spuren von Wilhelm Tell und der Schweizer Mythologie. Von Luzern aus erreichst du mit der S3 nach nur 23 Minuten den Bahnhof Immensee. Ein Spaziergang führt dich von dort durch die legendäre «Hohle Gasse» und vorbei an der Tellskapelle nach Küssnacht SZ – Geschichte erleben mitten in der Frühlingslandschaft. Kirschblüten am Lauerzersee: Nach dem historischen Abstecher wartet nur ein paar Stationen weiter Natur pur. Der Lauerzersee ist mit nur 14 Metern Tiefe einer der flachsten Seen der Schweiz. Besonders schön ist der Spaziergang vom Bahnhof Steinen zum See, vorbei an blühenden Kirschbäumen. Unterwegs passierst du zwei Kapellen aus dem Jahr 1691 und kannst das Baumfiguren-Kabinett des Künstlers Alfons Brügler besuchen. Wer möchte, verlängert den Spaziergang bis nach Schwyz.

Nach dem historischen Abstecher wartet nur ein paar Stationen weiter Natur pur. Der Lauerzersee ist mit nur 14 Metern Tiefe einer der flachsten Seen der Schweiz. Besonders schön ist der Spaziergang vom Bahnhof Steinen zum See, vorbei an blühenden Kirschbäumen. Unterwegs passierst du zwei Kapellen aus dem Jahr 1691 und kannst das Baumfiguren-Kabinett des Künstlers Alfons Brügler besuchen. Wer möchte, verlängert den Spaziergang bis nach Schwyz. Schiff ahoi Brunnen: Von Steinen SZ aus dauert die Weiterfahrt nach Brunnen mit der S3 nur 12 Minuten. Dort lädt die Promenade am See zum Flanieren ein. Der Blick geht direkt auf die historische Rütliwiese. Zum Abschluss passt eine Runde Minigolf am Wasser. Brunnen ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee.

Schweiz à la carte: Ausflüge nach deinem Geschmack Eine Zugstrecke, viele Highlights: Entdecke weitere tolle Ausflugsziele entlang ausgewählter Strecken in der Schweiz und geniesse vielfältige Aktivitäten in deiner Wunschregion. Eine Zugstrecke, viele Highlights: Entdecke weitere tolle Ausflugsziele entlang ausgewählter Strecken in der Schweiz und geniesse vielfältige Aktivitäten in deiner Wunschregion. Weitere Ausflüge entdecken