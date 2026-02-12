Trystans (†17) Vater spricht Klartext

Von Jessica von Duehren, Teamlead Newsdesk

«Die Eltern müssen kommen, um Druck auszuüben»: Mit diesen Worten wurden die Familien der Opfer von Crans-Montana in einem Aufruf auf Tiktok dazu aufgefordert, heute in Sitten zu erscheinen. Der Hintergrund: Inferno-Wirtin Jessica Moretti (40) wird heute erneut von der Staatsanwaltschaft befragt.

Vor Ort ist am Morgen auch Christian Pidoux, der Vater von Trystan (†17). Er ist in den letzten Wochen zur Stimme der Angehörigen geworden – und auch heute spricht er Klartext: «Diese Konfrontation ist eine Herzensangelegenheit. Wir sind 156, das darf man nie vergessen.» 41 junge Menschen kamen in den Flammen der Bar Le Constellation ums Leben, 115 wurden verletzt – viele davon schwer.

Es gehe ihm nicht um Publicity – «es geht darum, dass keine Mutter oder Vater ihren Sohn beerdigen oder ins Spital gehen müssten».

Dann berichtet er von einer Mutter aus Italien, die ihren Sohn nicht mehr wiedererkenne. «Sie bezeichnet ihren Sohn als Monster», berichtet Pidoux. Denn: «Er hat keine Augen und Ohren mehr und er leidet so sehr.» Damit will der Vater unterstreichen, welche Folgen die Brandkatastrophe der Silvesternacht für die Familien der Opfer und natürlich die Opfer selbst hat.